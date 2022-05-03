麥當勞驚見18禁「色色漢堡」 網讚嘆：活30幾年沒看過
如果漢堡界有顏值擔當，那麥當勞門面非「麥香魚」不可了。批踢踢有網友以「這顆絕美的麥香魚」為題發文，並附上Imgur免費圖片空間連結，沒想到該張漢堡照第一時間竟被Imgur系統判定為18禁照片，讓許多網友笑瘋：「滿18歲才能吃的麥香魚」、「瑟瑟麥香魚」。
批踢踢速食版有網友分享剛買到的麥香魚，「打開盒子後，看到本體的瞬間，我真的打從內心讚嘆：也太美了吧。」並稱自己活了30幾年，第一次看到如此絕美的麥香魚，還誇張寫道：「謝謝你 you make my day」，最後並附上該顆麥香魚的照片和其他人分享。
沒想到被放上Imgur免費圖片空間的麥香魚照片，由於漢堡麵包實在太過光滑，第一時間竟被Imgur系統判定為可能是成人照片，必須按下已滿18歲才可觀看，讓眾人笑瘋：「色圖認證」、「AI說這圖片是成人照片」、「太色了」、「這魚18禁」、「還好我有滿18，可以開圖」、「好想打下去」。
不只批踢踢，Dcard也偶有網友曬出難得一見的完美麥香魚照片，不少人大讚：「麥香魚的麵包有撫慰人心的作用」、「常常打開紙盒被上面那塊麵包療癒到」、「比我臉皮還好看」、「一瞬間以為是我教授的頭」。內行的網友也分享，想開到完美無瑕的麥香魚，建議選擇內用，因為若是外帶的話，通常紙盒悶久了會產生水汽，麵包較容易軟掉。
台灣麥當勞回應《NOWnews今日新聞》表示，麥香魚都是採用新鮮的漢堡麵包，並以魚蒸箱蒸熱，是漢堡產品中唯一用蒸的麵包，也因為蒸麵包質地鬆軟，故麥香魚漢堡都是採取盒裝，保持麵包外型與鬆軟口感。