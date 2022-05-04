特企／維他命C、D3、蜂膠如何挑？專家：劑量是關鍵
現代人容易一不小心就過度忙碌，加上環境與生活壓力影響，身體機能出現警訊，如何在飲食均衡的目標下，聰明掌握原則，而時下最夯居家必備保健品維他命C、維他命D3、蜂膠，該怎麼挑選比較好？食品技師王玫芸整理出挑選各產品的一項指標，並強調要吃足劑量，才能有助於健康維持、滋補強身。
食品技師王玫芸表示，想強化身體機能，就必須要從保健食品中攝取足夠的定量。她說維生素C一直都是人體所需的重要基礎營養素，具有抗氧化作用、擁有強大的防線力，且一天建議攝取量為100毫克就能有很好的保健力，因此要挑選維他命C時，她建議先看一顆的劑量有無達到100毫克。
另針對維他命D3的產品挑選上，王玫芸則表示，維生素D3的劑量要吃到800IU，才能攝取到良好的保健成份，但因維他命D3的成份有部分為動物萃取，若為茹素者恐無法食用，因此她建議茹素者可找由100%蕎麥萃取所製的維他命D3，以便安心食用。
而針對蜂膠的挑選，王玫芸說，一定要選擇類黃酮含量有大於20mg/ml，才能吃到最頂級的保健力。她也提及，由於市售維他命C與維生素Ｄ3的劑型多半為錠狀或是膠囊居多，有些人不敢吞嚥就可以選擇蜂膠滴劑來作為滋補強身，也是一項不錯的選擇。
她也呼籲民眾，保健食品僅能作為一般日常保健，如身體上有出現其他不適症狀，務必提早就醫，以免延誤病情。（資訊參考：https://dayi.one/ujHOD）