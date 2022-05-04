「花系列」80歲女星演媽媽　影后情不自禁淚崩

香港金像獎影后鮑起靜37歲在電視劇《秦始皇》飾演趙姬，從少女演到媽媽，兒子秦始皇一角是小她一歲的「邵氏小生」劉永，因為將母親的角色詮釋得絲絲入扣，後來成了「媽媽專業戶」，無數大明星都得喊她一聲媽；這次難得在《一家之主》可以飾演女兒，鮑起靜表示開心，劇組要尋找到八十幾歲適合的女演員相當不容易，選角指導當時跟已是四代同堂的「奶奶」于家安聯絡時，對方爽朗地一口答應，她早期在花系列的時候也很常飾演男女主角的媽媽，堪稱「媽媽專業戶」始祖，拍攝《一家之主》時已經80歲，跟劇組在基隆山城上層層階梯反覆演練，歡聲笑語從不喊累；鮑起靜：「于家安很親切，會讓我想到自己的媽媽，媽媽在晚年的時候也像戲裡的角色一樣，很多地方不能自主，所以媽媽走了以後，我現在都會很羨慕別人有媽媽。」鮑起靜在電影裡光是眼神就溢滿出女兒害怕老媽媽離世的心情，讓導演王希捷看著螢幕都忍不住落淚，鮑起靜也分享自己躺在于家安旁邊的一幕，好幾次情不自禁地淚流不止，最喜歡的橋段是電影裡母女像在夢境般的旅程：「媽媽的精神會透過夢裡傳達給女兒，讓人很感動。」
關於《一家之主》的創作，導演王希捷表示當年看完楊德昌導演的《一一》時非常喜歡，《一家之主》像是延續20年後電影裡的中產家庭生活，爸爸媽媽來到退休年齡心境上面跟人生的變化，在《一一》裡那位文靜乖巧的北一女學生婷婷來到30幾歲面臨時代不斷在改變，在工作跟感情方面會遇到什麼樣的狀況；有別於一般大眾僅想到男人的中年危機，導演從退休年齡「媽媽」的角度出發敘述三代女性的故事，為了如實展現眾生相，不渲染不浮誇，因為這些幾乎是許多人生活的縮影。
在尋找演員的時候，導演跟整個團隊費了不少苦心，除了飛到香港用誠意打動鮑起靜，也透過細膩的劇本讓寇世勳點頭出演電影男主角；30歲的女兒一角，她最初就相當屬意柯佳嬿，因為除了年齡適中，柯佳嬿散發的氣質很有代表著30歲以上的女性對於人生抉擇的茫然，並且有著看似堅強的外表但又帶點孩子氣，她展現又廢又努力的女性建築師形象，道出現代女青年在事業跟感情上的矛盾；而女主角葉蘭心的學生因為長大後是年輕有為的投資顧問，這個角色除了是高材生，還要具有能讓長輩喜歡跟信任的特質，並且有些投機客的神祕感，因此導演看了《醉後大丈夫2》更篤定要找李淳飾演這個關鍵的角色，儘管他戲約滿滿也不做第二人想，讓劇組驚險萬分地讓角色懸空數月，導演表示這個等待超級值得，因為跟李淳工作起來相當舒服，他對劇本上窮碧落下黃泉的態度令人感到欣賞。
正是因為寫實呈現出你我家庭的樣貌，《一家之主》辦特映活動以來，引起不少人的共鳴，媽媽們看見女主角為家庭忙進忙出毫無怨言，還要身兼各種角色還有工作，深深地被觸動，「電影裡女兒跟媽媽說，妳有沒有覺得妳自己一個人的時候是比較完整的，旁邊有人在的時候都是精神分裂，我常常有這種感覺」、「懷念起離開的母親」、「會想到家裡的媽媽，好像大半輩子的時間都不是她的，一回頭才發現我是誰」、「一個女人不能只是誰的誰」、「在多重的身分當中找回妳自己」，也有男性觀眾不禁笑道「看完電影終於知道老婆為什麼很常會生氣」做為寫給媽媽的情書，《一家之主》將在5月6日母親節假期全台上映！（編輯：楊穎軒）