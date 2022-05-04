NOW早報／傳6月免居隔！陳時中認有規劃　免戴口罩要再等

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針對「快篩陽性是否視同確診」的話題，依然熱議，陳時中昨天表示，快篩就認定是陽性，有很多相關法律問題，專家認同居家檢疫和居家隔離的人，「快篩陽性經過醫師診治，就可以判斷是陽性」，因為居家隔離的人，陽性的可能性大增，但現在恐怕一般民眾沒辦法用這樣的方式。
陳時中指出，目前專家正在討論用什麼樣的方式最適合，但因為快篩不是PCR，所以相關程序還要仔細討論流程並送簽呈。
另外，陳時中也說，隨著自然感染與疫苗覆蓋率變高，相關行為限制、生活限制會放寬來，口罩部分可能需要待久一點，比其他放寬慢一些些。
今日天氣／北東偶有短暫雨！各地氣溫逐漸回升 清晨仍稍涼
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局表示，今（4）日各地雲量仍偏多，北部地區可能出現零星短暫陣雨，基隆北海岸地區及東部地區也會有局部短暫陣雨的機率，其中東北部地區可能出現局部較大雨勢；不過其他縣市天氣相對穩定，大致為多雲的天氣，僅山區出現短暫午後陣雨。
溫度方面，今日各地氣溫都逐漸回升，不過北部地區及東部地區清晨低溫仍在18至20度，南部地區約20至22度，整體感受還是稍涼，建議早出晚歸的民眾添加衣物。桃園以北地區及東部地區白天高溫則落在24至26度，新竹以南地區約為28至30度，感受上較為溫暖。
邊境7+7上路！學者分析疫情「外冷內熱」 即刻就可改3+4
邊境檢疫再放鬆！自9日起，入境居家檢疫天數將從10+7縮短為7+7，仍以1人1戶為原則。對此，台大公衛學院教授詹長權昨（3）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，現在國內疫情熱、外國疫情較冷，邊境檢疫應可比照國內規範採3+4，並應搭配天天篩檢，讓入境民眾自主防疫期間也能正常工作生活。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，自5月9日起，入境居家檢疫天數將從10+7縮短為7+7，並維持1人1戶為原則，除入境當日進行一次PCR，檢疫期滿（第7日）還需執行一次快篩，未滿2歲者仍以PCR檢測，陰性者可持續進行自我健康管理7日。
對此，詹長權表示，今年各國為了與病毒共存，檢疫做法改採取「因人而異」，若有完整接種疫苗者，不再要求持有陰性檢測證明才可出境，僅要求進行入境檢測，「入境前當地國檢測正確性比較難查證，因此不如改為落地採檢。」
詹長權提到，若要讓邊境檢疫合乎全球各地疫情防控作法，重點不只在於縮短入境檢疫天數，更重要的是有完整接種疫苗者入境規範，「比較好的做法是讓入境者落地採檢，陰性者可比照國內檢疫規範，進行3天居家隔離與4天自主防疫即可。」
「我覺得現在就可改3+4！」詹長權以國外經驗為例，居家隔離縮至3天就已足夠，不過，他坦言「絕對不是零風險」，雖然仍可能會有部分確診個案進入社區，但各國本土確診病例數多，「相對風險其實很小」，他也以昨日疫情說明，本土確診個案數2萬3102人，境外移入37人，其中航班落地採檢陽性14人，居家檢疫23人，若較為嚴格對待入境者，卻用較寬鬆方式對待2萬多例本土，「我想這是不符合風險比例，因此可將入境檢疫等同本土防疫處理。」
「國內疫情比較熱，進口比較冷！」詹長權提醒，要善用國內防疫資源，包含里長、檢疫基層人員等能量，都要著重在服務國內確診者、密切接觸者等與重症個案，合理分配資源。他認為，現在地方行政負擔、第一線行政人員疲於奔命就是因為有太多不同規定，若檢疫者規定相同，不分境內外，就能減輕基層負擔執行。
針對新制7+7上路，詹長權指出，國內允許確診者的密切接觸者可以1人1室檢疫，入境檢疫者也應採取同樣規範，管理方式內外一致，且現行指揮中心縮短檢疫方式，必須搭配更密測的監測，他建議，最保險的方式是14日檢疫期內應天天快篩，不論是透過鼻腔或是唾液快篩皆可，採檢陰性後，就可轉為自主防疫，每日檢測陰性後，民眾就可外出工作生活，但仍然不可群聚。
小煜痛喊「兒子確診了」 1歲寶寶高燒40度尖叫不止
楊奇煜（小煜）和護理師妻子言言婚後育有2子，1歲3個月大的兒子Mujo快篩2次都是陽性，小煜帶著兒子直奔輔大醫院PCR，接著送回確診親戚家裡隔離，兒子不吃不喝，半夜高燒40.6度，他和老婆又把兒子接去急診室，馬上塞劑處理，目前體溫38.6度，小煜心急如焚，焦急在臉書公布：「我們很確定Mujo確診了。」
小煜表示兒子戴不住口罩，不停尖叫吵鬧，他只能用小口罩盡量遮住兒子口鼻，病菌四處擴散，小煜在急診室盡量離開人群，批價拿藥後速速離開，他指出：「我們心急如焚等待之時，前面排隊的有幾個是喉嚨有點癢、頭有點痛、鼻塞流鼻水、連快篩都沒有做的成人。」
小煜表示醫療能量不足是事實，況且急診室是一堆病毒堆積的地方，「希望大家盡可能不要把自曝露在危險之中，讓真的需要急診的人盡快得到治療，醫護人員真的辛苦了。」尤其家裡有孩子的人，最好提早備妥血氧機、退燒藥、體溫器。
中職／完全復活！兄弟泰迪1安打封鎖富邦
中信兄弟昨（3）天在新莊球場遭遇富邦悍將，兄弟洋投泰迪先發8.1局僅被敲1支安打，幫助兄弟以9:0封鎖富邦，表現無可挑剔。
泰迪前一場遇到味全龍，共用61球，先發投3.1局就狂失7分，但他昨天找回身手，投一休四狀況，先發8.1局，狂飆8次三振，共用128球完成任務。
兄弟打線2局上就發威，靠著岳東華敲安後，高宇杰右外野二壘安打先取分，加上3局上黃鈞聲敲出右外野安打，一口氣再追加分數。泰迪4局甚至投出連續三人次三振。可惜董子恩在3局敲安，也破了泰迪可能的無安打比賽。
兄弟打線在7局又發威，王威晨三壘安打追加分數，周思齊代打擊出滾地球保險分，9局兄弟再灌下5分大局，泰迪投完8局共用117球，9局再上場拚完封，可惜他投到128球後，就因保送提前退場。
2001年的養父鐵，曾在新莊球場面對中信鯨投出1安打完封勝，狂飆16次三振，至今仍是兄弟隊史紀錄。
全台唯一「水餃buffet」！店家地址曝光 老饕見金額哭了
台灣的吃到飽生態遍及各個種類，包括海鮮buffet、火鍋、燒烤等等，甚至連pizza都有吃到飽的餐廳，但你聽過「水餃吃到飽嗎？」近日，就有網友發現全台灣出現唯一的水餃吃到飽餐廳，全時段只要189元就能享用多款水餃，甚至還有提供乾麵可食用，引起廣大討論，不少大胃王紛紛想前往朝聖，掀起話題。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「全台唯一！水餃吃到飽只要189元，13種口味任你挑，還有現做的乾拌麵、滷肉飯、小菜、湯品及飲料，但是這個我應該吃個20顆就膩了吧」只見貼出的照片，水餃採取自助式的方式夾取，拿回座位利用前方小鍋自己烹煮，店內還有其他乾拌麵、小菜可拿取，超特別的水餃buffet餐廳令人感到新奇。
貼文一出，網友紛紛回應「這個我去不了….我最多只有辦法吃八顆」、「哭啊！吃15顆就很飽了，我不能去啦」、「這個好難吃回本＝＝吃30顆都吃不回本欸」、「189數字聽起來很划算，但其實算一算不划算，吃沒那麼多顆」、「店家太聰明了，感覺很划算，但實際上根本一般人吃不回本」、「哇！適合我，我可以吃50顆」、「感覺吃不回本還是要朝聖看看欸」、「好適合我XD最愛水餃了」、「水餃是有飽足感的食物，吃最多30顆就很撐了」、「連水餃都有buffet了是吧」。
據了解，該間水餃吃到飽的店家位於「新竹」，是一間名為「無所不包」的店家，其價格為189元/人計算，餐點採自助式取用，水餃及麵條自己煮，其他熟食裝完就可以即食，水餃口味一共分為13種，乾拌麵醬料則高達18種提供老饕選擇，在過往，就有不少鄉民認為台灣根本無法開「水餃吃到飽」的店家，如今全台唯一的店家在網路上爆紅瘋傳，也讓不少大胃王躍躍欲試。（編輯：賴禹妡）