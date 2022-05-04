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台股早盤漲110點　航運、電動車零組件強勢走揚

▲台北股市今（4）日早盤一度漲逾110點，來到16617點，隨後漲幅稍稍縮小，僅漲70多點。權值股台積電早盤漲6元，來到537元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（4）日早盤一度漲逾110點，來到16617點，隨後漲幅稍稍縮小，僅漲70多點。權值股台積電早盤漲6元，來到537元。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-05-04 09:36:252022-05-04 09:38:04

市場靜待美國聯準會為期 2 天的聯邦公開市場委員會 （FOMC） 會議，美股昨（3）日四大指數皆走揚，唯幅度不高。台北股市今（4）日早盤一度漲逾110點，來到16617點，隨後漲幅稍稍縮小，僅漲70多點。權值股台積電早盤漲6元，來到537元。而今日盤面焦點為航運類股，成交量大，另外電動車零組件概念股與矽晶圓表現也不俗。

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美股道瓊指數作日上漲 67.29 點，或 0.2%，收 33128.79 點；那斯達克指數上漲 27.74 點，或 0.22%，收 12563.76 點；標普 500 指數上漲 20.1 點，或 0.48%，收 4175.48點。費城半導體指數上漲 22.7 點，或 0.75%，收 3044.9 點。

台北股市今日開盤後走揚，早盤一度漲逾110點，來到16617點，隨後漲幅稍稍縮小。權值股台積電早盤漲6元，來到537元。世界先進漲1%多、聯發科漲超過1%，來到829元。鴻海也表現強勁，漲逾1.4%。另外，群創早盤漲1.4%。

今日盤面焦點為運輸族群，中航飆漲停，中櫃漲逾8%，榮運漲幅也有7%、捷迅與志信漲6%。長榮、陽明與萬海也漲2到3%多。電動車零組件概念股同樣亮眼，富鼎飆漲停，乙盛漲逾5%，興勤、原相、貿聯-KY、新唐、大中漲3%多。矽晶圓概念股也紅通通，環球晶、中美晶漲逾3%，台勝科、辛耘漲2%以上。


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