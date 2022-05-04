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剩2天！全聯「母親節福袋」線上開搶　8千份1小時賣光

▲全聯線上開賣母親節福袋，活動剩今明最後兩天（5/4、5/4），中午12:30在全聯小時達、Uber Eats雙平台開搶。（圖／記者葉政勳攝）
▲全聯線上開賣母親節福袋，活動剩今明最後兩天（5/4、5/4），中午12:30在全聯小時達、Uber Eats雙平台開搶。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-04 10:12:28

因應疫情嚴峻，避免民眾排隊造成群聚，全聯今年首次在線上開賣母親節福袋，自昨（3）日起在全聯小時達、Uber Eats雙平台一連開賣3天，每袋520元，開賣首日1小時就賣光8000份，今（4）明兩天是活動最後兩天，中午12點半雙平台各釋出4000袋，30個大獎將於後（6）日火速在全聯粉專與LINE直播開獎。

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全聯表示，今年首次推出線上母親節福袋，並將販售時間拉長至3天，獎項祭出頭獎MINI Cooper、1克拉鑽石項鍊、20萬圓夢金、黃金條塊等，合計174個獎項，另全聯小時達平台再加碼30萬元圓夢金、萬元福利點等獎項，成功引發買氣，首日開賣1小時就售出8000份。

▲全聯首度在線上開搶「母親節福袋」，每袋520元，有機會抽中頭獎155萬元的Mini Cooper全新三門掀背。（圖／記者葉政勳攝）
▲全聯首度在線上開搶「母親節福袋」，每袋520元，有機會抽中頭獎155萬元的Mini Cooper全新三門掀背。（圖／記者葉政勳攝）
此次線上開賣的母親節福袋，內容物組合皆是固定相同，每袋售價520元，每袋包含10種商品，包括古寶無患子洗髮精、森田藥粧面膜等，以及「PXGo!全聯線上購」折價券一份（共計440元），實際加總每樣物品售價，即使沒列入折價券優惠，實際物品總值就達990元。

整體來說，福袋實體商品已可說是穩賺不賠，對於正好需要洗髮精、面膜的民眾來說再好不過，但買福袋並不是為了賺商品價差，最主要還是買個希望拼大獎，除了前述商品，每個福袋都有機會抽頭獎Mini Cooper全新三門掀背，其中在全聯小時達平台購買，再加碼抽144個獎項，故中獎機率接近1%。因此若買福袋是期待裡頭商品會有什麼意外驚喜，恐怕就會失望，因為所有福袋內容物都相同。

▲每袋福袋都包含10種商品，包括洗髮精、面膜、玉米片、金莎巧克力、濕紙巾、薄鹽醬油，以及PXGo!全聯線上購折價券一份。（圖／記者葉政勳攝）
▲每袋福袋都包含10種商品，包括洗髮精、面膜、玉米片、金莎巧克力、濕紙巾、薄鹽醬油，以及PXGo!全聯線上購折價券一份。（圖／記者葉政勳攝）
■母親節福袋開箱（每袋內容物皆相同
古寶無患子洗髮精1瓶，249元
森田藥粧面膜1盒，299元
家樂氏東尼香甜玉米片175g，99元
意大利金莎巧克力3粒裝，44元
康乃馨潔膚濕巾80片補充包，86元
沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾10抽，29元
四季釀造薄鹽醬油395ml，85元
正官庄高麗蔘野櫻莓飲50ml，99元
加仕沛益菌酵素/葉黃素3.5g，試吃包
PXGo!全聯線上購優惠券一份，440元


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