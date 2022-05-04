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認台鐵不加班全民輸最多　王國材：再發生願負責

▲交通部長王國材今（4）日坦言，民眾輸最多，如果下次再發生無列車行駛的狀況，自己會負起責任。（圖／NOWnews資料照）
▲交通部長王國材今（4）日坦言，民眾輸最多，如果下次再發生無列車行駛的狀況，自己會負起責任。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-04 12:38:35

交通部長王國材今（4）日赴立法院交通委員會備詢，召委洪孟楷質詢時問王國材，這次台鐵不加班與工會兩方勢力對撞，誰輸得最多？王坦言，民眾輸最多，如果下次再發生無列車行駛的狀況，自己會負起責任。

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台鐵兩工會「五一不加班」行動告一段落，王國材自評「過關」。不過立委李昆澤表示，台鐵工會未來將持續以「不加班」方式進行抗爭，王國材認為五一疏運過關，但和工會的對話實質上就是卡關。

王國材回應，本周已經請台鐵局長杜微進行溝通，不過李昆澤打斷王國材並批評，與兩工會的溝通應該要提升到部長到層次，不是請台鐵局溝通而已，「誠意要拿出來」，另外兩工會對公司化草案也有不同的看法，如董事會席次，也請中央要分別針對其要求進行溝通。

洪孟楷則問，兩工會五一不加班與類火車兩勢力對撞，是誰輸呢？王國材首先回應，都輸。洪追問，那麼誰輸得最多呢？王國材則說，民眾輸得最多。

洪孟楷接著質疑，王國材提出的類火車，實質上就是遊覽車，公司化的問題讓大眾習以為常的大眾運輸成為「類」火車，根本就是國王的新衣，如果說這樣也可以稱之為「類」那很多東西都可以類比了，到底花費了多少的公務預算？

王國材回應，類火車屬於國際上時常使用的警急應變計畫，所謂「類」是指比照台鐵的班次與行駛路線運行，在預算方面，這次每輛類火車花費1.2萬、255輛車，約300萬的成本，但票收有限。

洪孟楷指出，現在公司草案在進行朝野協商，中央是不是希望在5月底前拚公司化條例三讀，這樣工會就不能再抗爭了？如果真的要拚端午前，不好好溝通，而是用院會多數表決的方式強推，根本就是激化與工會的對立，那麼未來端午、春節甚至大選都不加班，誰要來負責？

王國材回應，並不是要強推，未來還有16個子法要進行討論，而未來如果再發生台鐵停駛的狀況，「當然是我負起責任」，本周會詳細的和兩工會協商，自己不希望再次發生。

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