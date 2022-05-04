美國地獄鎮聘大眼黑貓擔任「一日鎮長」！網喊：支持連任
這是貓貓統治世界的第一步嗎？美國有一座小鎮因為人口不多，因此提供民眾可以體驗擔任鎮長的機會，沒想到在眾多人選當中，一隻大眼黑貓也來參一腳，牠不僅擔任一日鎮長，還獲得許多網友支持連任，牠究竟有什麼魅力呢？
這個小鎮就位在密西根州的「地獄鎮（Govern Hell）」，全鎮僅有72人，因此該鎮提供任何人體驗一日或是一小時成為地獄鎮長的機會，只要意願者透過網路申請，並向地獄鎮支付100美金（大約2952元），經過通知後就可以擔任鎮長，亦可選擇支付25美元（約台幣738元）的1小時方案，當然結束之後還能體驗被「彈劾下台」的經歷，相當特別！
這麼有趣的體驗吸引了黑貓「Jinx」主人Mia的注意，住在加州的Mia表示2018年的某一天在自家農田發現牠，當時牠只有三周大，便將牠帶回家照顧，但隨著牠年紀漸長，Mia發現Jinx的眼睛與腳比一般貓咪還要大，獸醫師檢查後也表示牠並無異狀、很健康，只是看起來有些喜感，也因此在網路上吸引許多粉絲追蹤牠的生活日常。而日前Mia聽說別的城鎮曾經讓狗狗擔任過一日鎮長，因此也想讓Jinx體驗看看，果不其然有粉絲告知她「地獄鎮」有這樣的服務後，Mia立刻聯繫申請，終於成功讓Jinx於4月24日正式成為「一日地獄鎮鎮長」啦！
有趣的是，Jinx不但是該鎮有史以來首位「非人類鎮長」，當地的牧師Vonn致電給Mia時還笑說：「我們愛我們人在遠方的鎮長……牠將度過鎮長的有趣一天，並在結束時接到可怕的彈劾電話。」不過這對Jinx來說絲毫不受到任何影響，因為牠不僅收到鎮長公告證書、一件T-shirt、馬克杯，還將在該鎮得到一平方一寸的地，更重要的是許多粉絲還紛紛支持Jinx繼續連任鎮長呢！（編輯：陳珮瑜）