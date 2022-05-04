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美國地獄鎮聘大眼黑貓擔任「一日鎮長」！網喊：支持連任

▲美國一隻黑貓擔任小鎮的「一日鎮長」，受到許多紛絲喜愛。（圖／推特帳號bigfootjinx）
▲美國一隻黑貓擔任小鎮的「一日鎮長」，受到許多紛絲喜愛。（圖／推特帳號bigfootjinx）

編輯中心/綜合報導

2022-05-04 15:47:02

這是貓貓統治世界的第一步嗎？美國有一座小鎮因為人口不多，因此提供民眾可以體驗擔任鎮長的機會，沒想到在眾多人選當中，一隻大眼黑貓也來參一腳，牠不僅擔任一日鎮長，還獲得許多網友支持連任，牠究竟有什麼魅力呢？

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▲大眼黑貓「Jinx」日前申請擔任「地獄鎮（Govern Hell）」的一日鎮長體驗。（圖／IG帳號bigfootjinx）
▲大眼黑貓「Jinx」日前申請擔任「地獄鎮（Govern Hell）」的一日鎮長體驗。（圖／IG帳號bigfootjinx）
這個小鎮就位在密西根州的「地獄鎮（Govern Hell）」，全鎮僅有72人，因此該鎮提供任何人體驗一日或是一小時成為地獄鎮長的機會，只要意願者透過網路申請，並向地獄鎮支付100美金（大約2952元），經過通知後就可以擔任鎮長，亦可選擇支付25美元（約台幣738元）的1小時方案，當然結束之後還能體驗被「彈劾下台」的經歷，相當特別！

▲一名Jinx的粉絲告知飼主Mia可讓牠申請地獄鎮鎮長一職。（圖／IG帳號bigfootjinx）
▲一名Jinx的粉絲告知飼主Mia可讓牠申請地獄鎮鎮長一職。（圖／IG帳號bigfootjinx）
這麼有趣的體驗吸引了黑貓「Jinx」主人Mia的注意，住在加州的Mia表示2018年的某一天在自家農田發現牠，當時牠只有三周大，便將牠帶回家照顧，但隨著牠年紀漸長，Mia發現Jinx的眼睛與腳比一般貓咪還要大，獸醫師檢查後也表示牠並無異狀、很健康，只是看起來有些喜感，也因此在網路上吸引許多粉絲追蹤牠的生活日常。而日前Mia聽說別的城鎮曾經讓狗狗擔任過一日鎮長，因此也想讓Jinx體驗看看，果不其然有粉絲告知她「地獄鎮」有這樣的服務後，Mia立刻聯繫申請，終於成功讓Jinx於4月24日正式成為「一日地獄鎮鎮長」啦！

▲Jinx從小就有一雙大眼睛，而且還隨著年齡成長漸漸變大。（圖／IG帳號bigfootjinx）
▲Jinx從小就有一雙大眼睛，而且還隨著年齡成長漸漸變大。（圖／IG帳號bigfootjinx）
▲現在的Jinx不僅有一對大眼睛，還有一對大腳掌，所幸牠身體一切健康，卻也因為逗趣外表吸引許多粉絲追蹤。（圖／IG帳號bigfootjinx）
▲現在的Jinx不僅有一對大眼睛，還有一對大腳掌，所幸牠身體一切健康，卻也因為逗趣外表吸引許多粉絲追蹤。（圖／IG帳號bigfootjinx）
▲日前Mia在推特上宣布Jinx將於4月24日擔任鎮長一職！（圖／推特帳號bigfootjinx）
▲日前Mia在推特上宣布Jinx將於4月24日擔任鎮長一職！（圖／推特帳號bigfootjinx）
有趣的是，Jinx不但是該鎮有史以來首位「非人類鎮長」，當地的牧師Vonn致電給Mia時還笑說：「我們愛我們人在遠方的鎮長……牠將度過鎮長的有趣一天，並在結束時接到可怕的彈劾電話。」不過這對Jinx來說絲毫不受到任何影響，因為牠不僅收到鎮長公告證書、一件T-shirt、馬克杯，還將在該鎮得到一平方一寸的地，更重要的是許多粉絲還紛紛支持Jinx繼續連任鎮長呢！（編輯：陳珮瑜）

▲Jinx：鎮長是幹嘛用的？有終身罐罐跟肉泥嗎？（圖／IG帳號bigfootjinx）
▲Jinx：鎮長是幹嘛用的？有終身罐罐跟肉泥嗎？（圖／IG帳號bigfootjinx）


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