COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台鐵高雄機廠活化　陳其邁：適當保存鐵道紋理地景意象

▲台鐵高雄機廠現況示意圖。(資料照／高市府提供)
▲台鐵高雄機廠現況示意圖。(資料照／高市府提供)

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-05-04 22:33:15

台鐵高雄機廠活化再開發的公共議題，近日受到外界高度關注，高雄市政府從善如流，已訂於下星期三(5/11)下午三點，邀請關注本議題的公民團體一起參與討論，期待透過民間文史社群丶專家學者以及台鐵局的參與，尋求工業遺址再生與鐵道紋理保存間的最大公約數。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高市府優先保留四跨的貨車工廠。（圖／高市府提供）
▲高市府優先保留四跨的貨車工廠。（資料照／高市府提供）
高市府表示，身兼高雄市都市計畫委員會主任委員的副市長林欽榮，已向市長陳其邁詳細報告本案都計變更，歷經8年來在市都委會所做成階段性結論的源由與脈絡，陳其邁做出三點指示，以做為後續本案都市計劃應重新公展，其後續作業之方向：
第一、盡最大可能適當保存現有鐵道紋理所呈現的地景意象。
第二、機廠內其貨車工廠等重要建築物以「全棟保存再生利用」為原則。
第三、尊重並保障台鐵局肩負資產開發之政策任務。

市府重申本案尚未定案，仍屬都市計畫法定審議程序中，尚需第二次公告公開展覽草案，以及報請內政部都委會審議，然為強化公民參與，讓各界意見充分表達，都發局訂於下週三(5/11)下午舉辦本案座談會，除邀請近期發表建言的網路社群、參與審議的都委會委員，以及文史保存領域的學者專家出席，期待凝聚共識、集眾人之力，依照陳其邁指示方針，提出兼顧各方需求之都計變更方案。

為降低醫療體系負擔　陳其邁成立快篩門診落實輕重症分流

客家青少年有福了！國際事務訪問團復辦　甄選開始報名

高市今＋987例　高市府宣布國三生考前一周改線上教學

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀