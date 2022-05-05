邱淑貞愛女勇闖韓國娛樂圈　合影大咖歐巴粉絲全嗨了

香港女神邱淑貞以性感美豔外貌聞名，在90年代的影壇被奉為女神，嫁給富商沈嘉偉生了3個寶貝女兒，如今20歲剛成年的長女沈月，遺傳媽媽的完美基因，擁有甜美外型，對演藝事業很有興趣，已經改名為「Ayla」勇闖韓國娛樂圈，還和韓國歐巴們合影，企圖心相當旺盛！





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▲邱淑貞（左）和女兒沈月同框合影。（圖／沈月IG）

▲沈月改名為Alya，勇闖韓國娛樂圈。（圖／翻攝沈月微博）

複製了媽媽的美貌，清純可愛的沈月被封為「最美星二代」，她曾自曝因父母背景特殊，小時候遭遇異樣眼光，被同學們排擠或是刻意打聽消息，校門外還有狗仔偷拍，家人幫她請了保鑣，卻讓事情更加惡化而被迫轉學，之後她赴國外讀書，因疫情才返回香港居住。





沈月外型不錯，又喜歡唱歌跳舞，很早就有勇闖星河的決心，因為名字與大陸版《流星花園》飾演杉菜的女星沈月撞名，擔心外界會分不清楚，所以她改新的藝名為「Ayla」，近日參與韓國時裝秀活動，與一票男明星合影，引起媒體關注。





▲沈月曝光和金希澈（左）喝下午茶，笑說對方多年未見都沒變。（圖／翻攝沈月微博）

尤其是她與Super Junior的金希澈關係不錯，一起去喝了下午茶，因為金希澈當年是女神邱淑貞的鐵粉，在綜藝節目上與偶像相遇，害羞到不行，如今沈月繼承了母親的美貌，也額外獲得金希澈的貼心照顧，合影曝光讓粉絲稱為「和偶像的女兒吃飯，真是夢幻聯動」、「當偶像的女婿，完美」、「和偶像的女兒變成閨密，神祕的關係圖」。



