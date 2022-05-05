母親節送康乃馨變貴！進口漲1倍又受疫情衝擊　買氣不旺

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honeyDANIELS Florist丹尼爾花藝也說，創作歐式風格花藝歐多選用進口大型康乃馨，主要挑選來自荷蘭、美國、哥倫比亞產地的康乃馨居多，進口花況著實因俄烏戰爭影響不小，戰爭情況影響航班起降，時序越近母親節，連帶價格也多少受到影響，「近期進口康乃馨還是一直在漲價。」
如果不想買鮮花送禮，丹尼爾花藝今年母親節以鮮花盆花及恆星花藝設計「馨愛母親 Mommy in my heart」系列，以康乃馨搭配牡丹、玫瑰、水仙百合、桔梗、蠟梅、蕾絲花等不同花卉，傳遞母愛之美。恆星花又稱永生花或不凋花，運用特殊技藝保存新鮮真花，在視覺與觸覺上幾乎不易察覺，不需澆水也不會凋謝，建議擺放在室內陰涼處，保存在適當環境下約可維持1～2年時間，也算是相當適合的替代方案。
Boxtory好盒花藝則表示，「國外進口花價仍高」，早在節慶來臨前就要提早準備的業者，其實都已先搶訂數量，也必須承擔價格風險。若平常承接花藝居多的店家，可能近期較容易因疫情導致活動取消而受影響。
好盒花藝今年母親節以溫馨玫瑰打造橘黃光芒的「曦光」、和粉嫩輕柔的「微風」為靈感，設計出花束、籐籃、盆花與禮籃等不同形式的選擇，獻上窩心的能量。
民眾李小姐說，每年過母親節都會送花給媽媽，今年因為疫情不敢帶媽媽去外面吃大餐，花就更要送了。不過詢問價錢後發現真的差異蠻大的，會選擇國產的康乃馨，送個小花束或單支都不錯。
而台北101自2020年起，每年持續用高於市場的價格向彰化田尾採買康乃馨，由台北101自行吸收運費、設計、包材、宣傳、人力等成本，讓更多人瞭解並享受台灣花農優秀的培育成果。今年台北101連續第三年，秉持著公益初心持續與彰化田尾農會合作，將近一個月前，便一次大量採購當地小農的康乃馨，紓緩花農因疫情無法外銷的出口壓力。
特別邀請花藝師將產地直送的康乃馨，結合豐富配花包裝成澎湃豐美的精品花束以暖心價格販售，使用花量比一般市售來的更為實際。民眾可於台北101購物中心一樓的松智長廊，以紫色夢境為概念，設置實體的康乃馨花坊「歡樂姊妹花坊」購買。
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