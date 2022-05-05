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母親節送康乃馨變貴！進口漲1倍又受疫情衝擊　買氣不旺

▲母親節前夕進口康乃馨漲一倍，又受到疫情衝擊許多大型活動取消，整體買氣相當低迷。（圖／NOWnews資料照片）
▲母親節前夕進口康乃馨漲一倍，又受到疫情衝擊許多大型活動取消，整體買氣相當低迷。（圖／NOWnews資料照片）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-05 16:21:27

母親節將至，很多人都會送媽媽康乃馨獻上最溫暖的祝福，但今年送花可能有點傷荷包！根據農產品批發市場交易行情站統計資料，台北花市今（5）日康乃馨價格，紅色及粉紅色漲幅大約在4~23%，不過康乃馨多朵的品種則價格多有下跌。花店老闆表示，因俄烏戰爭影響航運，導致進口康乃馨價格居高不下，又受到疫情影響，很多大型慶祝活動都被取消，也導致銷量驟跌，可以說是「內憂外患」，讓不少花店「進貨也不是，不進貨也不是」很兩難，建議有送花需要的消費者，這幾天還是最好先訂花，能有比較多的餘裕。

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台北一修花苑老闆表示，今年進口康乃馨價格，一把20支從250元漲到500元，價格飆漲一倍，貨源多數從越南或美國進口，其中部分的特殊花色價格又更貴，不過比起西洋情人節時玫瑰大漲五倍，現在狀況算是正常。而本土的康乃馨價格算是持平，單隻的中康價格還有點下滑，主要是受到疫情衝擊，過往康乃馨消費大宗都是公司行號辦活動，有時一次都直接買500~1000支，但今年很多活動取消，所以整體市況並不好，對花店來說，「該不該進康乃馨很兩難。」

honeyDANIELS Florist丹尼爾花藝也說，創作歐式風格花藝歐多選用進口大型康乃馨，主要挑選來自荷蘭、美國、哥倫比亞產地的康乃馨居多，進口花況著實因俄烏戰爭影響不小，戰爭情況影響航班起降，時序越近母親節，連帶價格也多少受到影響，「近期進口康乃馨還是一直在漲價。」

如果不想買鮮花送禮，丹尼爾花藝今年母親節以鮮花盆花及恆星花藝設計「馨愛母親 Mommy in my heart」系列，以康乃馨搭配牡丹、玫瑰、水仙百合、桔梗、蠟梅、蕾絲花等不同花卉，傳遞母愛之美。恆星花又稱永生花或不凋花，運用特殊技藝保存新鮮真花，在視覺與觸覺上幾乎不易察覺，不需澆水也不會凋謝，建議擺放在室內陰涼處，保存在適當環境下約可維持1～2年時間，也算是相當適合的替代方案。

▲「慕目 Admiring」孺慕、欽慕、愛慕，所有仰望的目光，都是對媽媽的愛。（圖／honeyDANIELS Florist丹尼爾花藝提供）
▲「慕目 Admiring」孺慕、欽慕、愛慕，所有仰望的目光，都是對媽媽的愛。（圖／honeyDANIELS Florist丹尼爾花藝提供）
Boxtory好盒花藝則表示，「國外進口花價仍高」，早在節慶來臨前就要提早準備的業者，其實都已先搶訂數量，也必須承擔價格風險。若平常承接花藝居多的店家，可能近期較容易因疫情導致活動取消而受影響。

▲「曦光」母親節花禮藤藍。（圖／Boxtory好盒花藝提供）
▲「曦光」母親節花禮藤藍。（圖／Boxtory好盒花藝提供）
好盒花藝今年母親節以溫馨玫瑰打造橘黃光芒的「曦光」、和粉嫩輕柔的「微風」為靈感，設計出花束、籐籃、盆花與禮籃等不同形式的選擇，獻上窩心的能量。

民眾李小姐說，每年過母親節都會送花給媽媽，今年因為疫情不敢帶媽媽去外面吃大餐，花就更要送了。不過詢問價錢後發現真的差異蠻大的，會選擇國產的康乃馨，送個小花束或單支都不錯。

而台北101自2020年起，每年持續用高於市場的價格向彰化田尾採買康乃馨，由台北101自行吸收運費、設計、包材、宣傳、人力等成本，讓更多人瞭解並享受台灣花農優秀的培育成果。今年台北101連續第三年，秉持著公益初心持續與彰化田尾農會合作，將近一個月前，便一次大量採購當地小農的康乃馨，紓緩花農因疫情無法外銷的出口壓力。

▲101 X 彰化田尾康乃馨花束，每束配花不同，以現場實體為準。（圖／台北101提供）
▲101 X 彰化田尾康乃馨花束，每束配花不同，以現場實體為準。（圖／台北101提供）
特別邀請花藝師將產地直送的康乃馨，結合豐富配花包裝成澎湃豐美的精品花束以暖心價格販售，使用花量比一般市售來的更為實際。民眾可於台北101購物中心一樓的松智長廊，以紫色夢境為概念，設置實體的康乃馨花坊「歡樂姊妹花坊」購買。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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