聰明報稅／收到稅額試算通知書怎麼做？3步驟完成申報

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不適用稅額試算服務或沒收到稅額試算通知書的人，也別擔心，一樣自行申報就行，網路報稅搭配行動電話認證免讀卡機，平均5分鐘內可搞定，適用沒收到的人也可就近任一國稅局申請補發若。不過，賦稅署也提醒，稅額試算只是其中一種報稅方式，現在報稅都超方便，選一種你喜歡的就好。
收到稅額試算通知書後又該怎麼做？財政部表示，只要透過3步驟就可完成報稅。首先，詳細閱讀，確認內容是否正確，再判斷是繳稅、退稅還是不繳不退，然後選擇喜歡的繳稅或回復確認方式。
高雄國稅局進一步說明，若是繳稅案件，可以現金繳稅，5月1日至6月30日3萬元以下可至金融機構或便利商店繳款即完成申報，也可以手機掃描通知書所檢附「110年度綜合所得稅結算稅額繳稅取款委託書」上所載「線上登錄回復確認專區QR-Code」，或至財政部電子申報繳稅服務網站（https://tax.nat.gov.tw），點選「稅額試算服務/稅額試算服務線上登錄」回復確認委託取款轉帳繳稅之帳戶，即完成申報。
此外，還可上財政部網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw）以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶繳稅，即完成申報。
至於退稅或不繳不退案件，國稅局表示，以手機掃描通知書所檢附「110年度綜合所得稅結算申報稅額試算退稅/不繳不退確認申報書」上所載「線上登錄回復確認專區QR-Code」，連結至財政部電子申報繳稅服務網站線上登錄回復，即完成申報，退稅案件並可於今年7月29日即收到退稅款項。
國稅局也提醒民眾，若不同意通知書內容，欲增減免稅額、改採列舉扣除額或增加所得資料等，記得在6月30日以前利用智慧型手機瀏覽器搜尋「報稅」連線至財政部電子申報繳稅服務網站，免下載安裝軟體，即可快速完成綜所稅結算申報。