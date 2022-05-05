中市校園7萬快篩試劑　「5個中心學校」發放

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教育局指出，中央配發給台中市7萬劑快篩試劑，配合3+4居家隔離措施，公私立大專院校以下學校、幼兒園、補習班及兒童課後照顧中心今天起如發現確診個案，被匡列為密切接觸者，在自主防疫期滿前，能以快篩確認健康狀況。
為簡化流程並快速發放快篩試劑，教育局分區以5所中心學校為發放窗口，分別為：第一區：神岡區神岡國小，負責行政區：和平區、新社區、東勢區、石岡區、豐原區、潭子區、大雅區、神岡區、后里區、外埔區。第二區：沙鹿區竹林國小，負責行政區：大甲區、大安區、清水區、沙鹿區、梧棲區、龍井區、大肚區。第三區：霧峰區霧峰國小，負責行政區：大里區、太平區、霧峰區、烏日區。
第四區：北屯區仁美國小，負責行政區：北屯區、西屯區、北區。第五區：西區中正國小，負責行政區：中區、西區、東區、南區、南屯區。今日一早5所中心學校加派人力，將教育局配發的快篩試劑，一箱箱搬運及清點，為快篩試劑發放做好準備。
教育局說，各單位若有確診個案時，防疫長應依指揮中心公告的確診個案匡列原則進行密切接觸者造冊，並將電子檔傳送衛生局指定信箱，後續各單位應即時至教育局提供的線上表單完成人數通報，持快篩試劑領用簽收單至中心學校領取。領取時間為每週一至週日，各單位於時間內（上午8時至下午6時）至中心學校領取，當日最後領取時間不超過下午6時；為求時效，各單位在通報完線上表單後，儘速前往領取，領取數量應與居家隔離人數相符。
教育局指出，各單位在領到快篩試劑後，連同「先行配合居家隔離宣導通知單」發給密切接觸者後，再行放學返家進行居家隔離。在夜間發生的確診個案，各單位將「先行配合居家隔離宣導通知單」透過通訊軟體提供密切接觸者，於指定時間領取快篩試劑後，再請家長或家人至各單位領取快篩試劑。