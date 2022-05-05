Fed升息與縮表　緊縮步調符合預期、市場樂觀解讀

美國聯準會利率決策會議昨（4）日結果出爐，本次決議符合市場預期，且排除了未來一次加息3碼的激進做法，市場投資情緒為之振奮，美股四大指數全數收高，美國十年期公債殖利率則較前一日小幅滑落。法人指出，鮑爾的談話則降低了政策對經濟的負面衝擊，讓外界了解到聯準會目前將焦點放在打擊通膨。不過，整體市場短期變化快速，投資人的操作難度持續增加，專家建議可以透過多重資產策略分散資產配置降低風險。

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綜觀本次會議決議，包括決議升息兩碼，並宣佈將於6月開始進行縮減資產負債表的計畫。聯準會主席鮑爾會後記者會重點包括勞動力市場極度緊俏，預期失業率可能會進一步降低；聯準會正設法實現2%的通膨目標，並讓經濟站穩腳步；未來兩次貨幣政策會議可能各加息50個基點，但不積極考慮單次加息75個基點。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，本次會議結果符合市場預期，雖未明確表示3個月後的縮表路徑，不過，預期聯準會官員們將高度關注通膨發展狀況，並積極應對以維持經濟及勞動市場的穩定。會後記者會鮑爾的談話則降低了政策對經濟的負面衝擊，除了排除一次升息3碼的預期，也強調聯準會目前將焦點放在打擊通膨，以穩定且可預測的政策緊縮壓抑通膨。

不過，整體市場短期變化快速，投資人的操作難度持續增加，翁毓傑強調，透過多重資產策略分散資產配置降低風險及提升投資效率，仍會是目前建議的核心投資配置。

投資策略方面，凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷建議，震盪時期核心配置首選多重資產，可優先佈局獲利展望能見度較佳的優質公司，並趁跌深伺機尋找反彈佈局點，例如具備不動產增值抗通膨、高度內需驅動抗地緣政治風險、REITs市場新增供給有限等三項利多的REITs。

股票佈局方面，凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳指出，根據Factset截至4/29數據顯示，S&P 500企業中已有55%企業發佈第一季財報，其中80%的企業EPS高於預期，優於過去五年平均值77%，預計第一季企業獲利年增7.6%，全年增速可達10.4%。受到聯準會政策緊縮的預期及地緣政治角力的影響，今年以來股市評價已大幅修正，部分評價修正幅度較大的產業估值已回落近長期均值，若後續企業財報傳出積極訊號，預期股市表現將有望回穩。在去年高基期的影響之下，今年企業獲利仍可維持雙位數成長的優質標的， 將為投資首選。