中市+1776、多家KTV有足跡 衛生所員工確診抱病上班
台中市本土個案今新增1776例，足跡熱點出現多家KTV，包括東區之星、V-MIX、超級巨星等。今傳出台中第一位死亡案例，一名60多歲思覺失調女性，確診一天多便病逝。對於Dcard爆料衛生局員工確診仍得抱病加班，衛生局長證實這位員工責任心重，主動向他表示願在家電話居家關懷，還擔心「平常上班做不完，一生病這工作就沒人做了。」
台中市長盧秀燕表示，今天新增的1776例，有605位為接觸者發病、校園群聚75例、職場群聚128例、家庭朋友群聚402例。衛生局長曾梓展宣佈，台中市出現今年以來第一位重症死亡案例，死者是住在長照機構的思覺失調症患者、打過2劑疫苗，4/30快篩陰性，5/2出現症狀後確診，5/3突然四肢冰冷、呼吸困難、急救至深夜宣告無效，死因為敗血性休克、呼吸衰竭、疑似肺炎，以及新冠病毒感染確診。
市府發現，近期12歲以下確診人數增多，停課學校也不斷增加，今天有204校停課、累計913學生確診。衛生局統計年齡比例，4/28確診者12歲以下為9.02%，5/1卻翻倍攀升到18.26%。4月28日至今，中市累積確診者8270人，其中未滿12歲確診者有1198人，比例是14.49％，等於每7人就有1名未滿12歲。
台灣兒科醫學會監事、台中市診所協會理事長曾崇芳醫師指出，專家預估全國疫情可能在5/20達到高峰，雖然目前台中疫情還算持平，但他提醒，現在的雙北可能就是半個月後的台中。對於兒童疫苗，他建議家長「有得打就就早點打」，否則可能到了疫情高峰期，孩子還沒排到疫苗、或是打了卻來不及產生防護力。
有員工在Dcard爆料，指衛生局瘋狂加班、員工連確診還不能休息。曾梓展表示，疫情嚴重、衛生局人力不足，全局超過一千人以上，確實是瘋狂加班，前天他得知某衛生所有員工確診，打電話慰問，對方說自己雖然確診，但上班時事情就做不完了，居家照護時間仍可用自己手機打電話居家關懷，並說「否則這工作就沒人做了！」
曾梓展哽咽的說，自己聽到這同仁的話，既感動又感謝。他透露衛生局專線有140線，天天被打爆，有些民眾不滿等太久，電話一接通便大爆粗口，他很抱歉無法即時回應市民需求，也希望中央能簡化行政流程，讓大家可以將心力放在照顧中重症民眾身上，別讓憾事發生。