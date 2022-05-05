央行是否跟進美國升息受關注！台灣房屋：房市走向溫和
美國聯準會(FED)宣布再升息2碼，台灣購屋族不免擔心央行是否跟進，可能造成房貸壓力上升，台灣房屋觀察統計央行近20年來的升降息狀況，其中以2007年因應通膨壓力，利息調升幅度最大，分4次調升了2.5碼，更早亦曾於2005和2006年調升2碼；不過2008年因應金融危機，降息幅度高達6.5碼，2009年再降3碼，顯示國內升降息態度，採「緩升息、降有感」的方式調節整體經濟。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴分析，展望國內房市未來依舊多大於空，不動產走勢慢慢趨向溫和。
周鶴鳴分析，根據過往升息循環的歷史經驗，可發現官方升息的時機點，多半是認為國內經濟相對樂觀的成長階段，因此民間承受升息壓力的能力較佳，基本面好仍能帶動民眾消費購買力；近期市場雖然多空交雜，但近年產業、資金、人才大量挹注，台灣經濟基本面長期還是看多，房市回到基本的剛需，房價政府積極調控，展望未來多大於空，不動產走勢應該趨向溫和。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，抑制通膨是升息的主要目的，美國傾向大幅度升息，是因美國的通膨率已連續數月超過6%，可是台灣的通膨率只有2%左右，尚屬合理範疇，央行的利率政策，也不是持續跟著美國走，就拿2015年來說，當年底美方升息，央行隨後非但沒跟著調升，反倒還降息1碼，所以即使央行持續升息的可能性不低，但幅度應該不盡然會跟上美國的腳步。「而且近20年來，央行一年內的升息幅度，最多為2.5碼，縱然這回升息循環比照辦理，整體房貸利率還是落在2~2.5%之間，依然處於低利環境，對有意購屋的自住族群而言，仍是進場的時機。」
以全年升息2.5碼來試算，今年初以總價1000萬元、30年期無寬限期8成房貸、利率1.35%購屋的自住買家，在行庫漲足2.5碼的情況下，利率將變為1.975%，每月本息攤還的房貸金額，將從約2.7萬元，增加約2000元來到2.9萬元左右，對女生來說等於是一次美甲的費用，男性則約為一次汽車美容的價格，雖然不是無痛，也仍在可負擔範圍內。
不過消費者仍應以未來可能再升息的前提下，謹慎作購屋規劃，買在能力和需求上；而置產族也應依照自己的狀況規劃，優先選擇具備未來發展性、或是優質長期穩定收租產品，避免高槓桿操作投機行為。