明後天東雨西晴！週六晚全台有雨 「這區」大雨炸到週一
今（5）日是二十四節氣中的「立夏」，代表夏天的腳步正式到來，不過今日台灣東方有一個低壓形成，加上東北風環境帶來水氣，迎風面的基隆北海岸及東北部地區偶有短暫雨，其他地區多雲偶爾可見陽光。中央氣象局指出，明日（5/6）天氣與今日類似，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，不過基隆北海岸及東北部地區偶有局部短暫陣雨，桃園以北地區也有一些零星短暫雨，特別提醒宜蘭及北花蓮一帶可能有局部較大雨勢發生機率。至於下一波天氣變化將落在週六晚間到下週一（5/8），受到華南雲雨區東移影響，全台各地都將轉為有短暫雨的不穩定天氣，尤其宜蘭及花蓮可能出現大雨，請民眾多加留意。
氣象局資深預報員徐仲毅指出，明日各地天氣溫暖偏熱，北部及東部地區高溫約攝氏27到28度，中南部地區高溫約攝氏30到32度。週六（5/7）白天處在一個變化過程中，呈現「東雨西晴」的狀況，東半部地區有局部陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區為多雲到晴，不過午後容易有局部短暫雷陣雨，山區要提防有較大雨勢。週六入夜後水氣增多，西半部地區也會轉為有短暫陣雨的天氣。
徐仲毅說，週日到下週一（5/8～5/9）華南地區有鋒面生成，雲雨區會持續東移到台灣上空，全台各地天氣都很不穩定，北部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫雷陣雨，尤其要特別提醒宜蘭及北花蓮一帶，還是可能有局部大雨發生機率。這波華南雲雨區影響預計下週二（5/10）才會逐漸趨緩，僅剩東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區恢復多雲，午後大台北地區及各山區有局部短暫陣雨。
氣象局預估，週日到下週一受到降雨影響，各地氣溫大約會略降約攝氏2到3度左右，不過感受上還是偏暖。另外，明後兩天夜晚及清晨，西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，後天金門也有局部霧或低雲、請民眾留意。