台大性平會學生委員政見惹議　專家建議設立評選機制

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但仍有多數候選人關注校園性平案件的處理問題，包括「保障性平事件中，被害人與加害人的權利」，應「審慎處理校園性平案件」、「仔細審查調查委員是否有逼供、誘導、詢問的不當行為」、「增進學生委員在性平大會上的存在感」、「避免被害人在審理時二次傷害」等政見。
立委吳思瑤昨天在立法院教委會質詢時批評，部分候選人的政見威脅女權人士，並說加害人是可憐蟲，以錯誤性平觀念二次傷害受害人，根本是「顛倒性平意識」，質疑台大性平委員選舉已成性別暴力溫床。
吳思瑤提到，言論自由不能無限上綱，中央選舉委員會就有審查機制，若候選人政見主張叛國、違反善良風俗、犯法、污辱對手等，中選會可以要求修改，否則不予刊登，建議尊重大學自治的同時，也要兼顧性平教育，相關選舉應比照中選會作法，設立政見審查機制。
台大學生會長張承宇今（5）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，台大的學生自治選舉是由選委會舉辦，一直以來，只要欲參選者繳交的資料符合要求，並在時限內完成，基本上就會讓其參選，也就是只採形式審查，不涉及實質審查。
他說，之前沒有這麼多候選人列出涉及歧視、具高度爭議的內容當作政見，所以沒有討論到要對候選人的政見進行審核，而一旦涉及審核，就有較多地方需要商議。他認為，整體而言，若候選人列出具爭議性的內容，那選舉公報一出來，就會受整個社會檢視，候選人需要為自己的政見負責。
教育部性平委員、高雄市立中正高工輔導主任卓耕宇表示，從政見內容來看，可以發現即使是台大菁英，也不見得對性平議題有所了解，「性平意識與態度有關，而非智力」，但也能從這些負面素材，一窺學生對性平的想像，如性解放、女權自助餐等，甚至反映了普遍的社會氛圍。
他說，男女確有生理差異，但真正的性平概念是要看到社會建構的差別待遇，要有性別敏感度，去拆解日常生活中習以為常的觀念、看到制度面的不平等，像台大性平會就曾提出，女性生理期不能游泳，希望學校游泳池的長期票能減價，就是關注被漠視的性別權益問題，另外，學生委員將與教師、學者專家代表一同參與學校各項性平教育規劃，並負責調查及處理性平案件，學生可能不了解性平委員的工作，才會出現這種「來亂的」、「荒謬的」政見。
他建議學校在舉辦性平會學生委員選舉時，可建立評選機制，檢視候選人是否具有性平意識，首先得訂定相關辦法、建立評選指標，並請候選人提供佐證資料，如發表過關於性平議題的論述或文章、參與過的活動、校內外政見等，避免以上對下審查方式，而是以制度化方式評選。