鄭伊健拍台劇「百萬」卡司曝光　《華燈》實力派加持

《華燈初上》製作團隊百聿數碼今（5日）正式宣布全新懸疑推理原創影集《百萬人推理》，由《古惑仔》系列擔綱「陳浩南」一角的著名影星鄭伊健領銜主演，搭配新生代人氣男神歌手婁峻碩、以《消失的情人節》提名金馬獎影后的李霈瑜（大霈）以及《華燈初上》演技亮眼的「亨利」王柏傑、「彪哥」李李仁，還有《無聲》榮獲金馬獎最佳新演員陳姸霏共同演出，堪稱「神級」的華麗卡司陣容，勢必再掀台劇話題熱潮。
《百萬人推理》是鄭伊健首度長時間在台灣參與演出的作品。他在劇中挑戰演出過去鮮少詮釋的全新形象，與婁峻碩、李霈瑜聯手偵查「網紅連續殺人事件」，藉由社群的推波助瀾之下，演變成為百萬人共同推理兇手的社會現象，燒腦劇情百轉千迴，考驗觀眾的推理能力。鄭伊健收到劇本時，看到是「懸疑推理」的故事就相當感興趣，因為他本身就是推理劇迷。除了故事之外，導演蘇文聖及整個製作團隊都很年輕，也未曾和劇中演員合作過，所以對他來説是很有挑戰性的。鄭伊健表示：「假如我是觀眾，也希望看到這類型的故事啊。」
開鏡儀式當天，不僅天空久違放晴，也「發爐」象徵有個好彩頭，全劇組都相當開心。王柏傑認為除了故事類型吸引人以外，當然是因為可以跟鄭伊健合作，「拍攝幾天下來，伊健哥在現場人非常好，能跟他合作感覺真的是美夢成真。」李李仁形容與鄭伊健對戲的第一個鏡頭相當緊張，「心中小鹿一直怦怦跳」，接著轉頭虧李霈瑜：「妳那個表情根本沒有在藏欸，整個就是心花怒放。」女方笑回：「因為可以跟他一起辦案啊。」而近期因《我吃了那男孩一整年的早餐》演技大獲肯定的婁峻碩則是很興奮，「天啊！可以跟伊健哥合作，這是什麼夢幻的場景，很開心。」《百萬人推理》預計2023年第一季隆重推出。