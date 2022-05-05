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遭怨就醫權益受阻　指揮中心取消航空機組員健保卡註記

▲民航局今（5）日宣布，指揮中心同意取消機組員健保卡職業別註記，相關名單將交由健保署辦理後續作業。（示意圖／NOWnews資料照）
▲民航局今（5）日宣布，指揮中心同意取消機組員健保卡職業別註記，相關名單將交由健保署辦理後續作業。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-05 18:13:15

自疫情爆發以來，我國航空機組員健保卡皆會註記其執業，以利中央管理，不過國籍航空機組員多次反應，常面臨就醫遭拒窘況，醫療權益受到影響，民航局今（5）日宣布，指揮中心同意取消機組員健保卡職業別註記，相關名單將交由健保署辦理後續作業。

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民航局表示，為改善機組員長期反應之醫療人權問題，經交通部民用航空局建議，中央流行疫情指揮中心已經同意取消機組員健保卡職業別註記，民航局表示，已著手辦理相關作業，相關名單將交由健保署辦理後續作業。

國籍航空機組員於疫情期間，長期處於派飛、居檢、加強/自主健康管理循環情境中，潛藏身心健康威脅，而機組員二年多來也多次反應，由於健保卡有註記職業別，機組員常面臨就醫遭拒之難堪情況，成為機組員健康另一隱憂。

雖然指揮中心針對此一問題，已請航空公司主動洽簽合約醫療院所，並協調開放台北、桃園、台中、台南部立醫院24小時專線提供協助，協調各地方政府衛生局及醫療機構，但機組員仍反映就醫頻受限制。

民航局說明，鑑於各國疫情已漸趨緩和，並相繼解除邊境管制，國內居家隔離、居家照護等防疫政策亦持續放寬中，經民航局與指揮中心多次討論，均認為原本希望透過健保卡註記作為機組員進出醫療機構之檢核機制，相對已無需求，指揮中心因此同意取消註記。
 
民航局表示，指揮中心已經核准即日起取消國籍航空公司提報國際航線機組員名單以辦理健保卡註記之規定，民航局今天已經彙整國籍業者相關機組員名單，後續將交由健保署辦理取消註記等相關作業。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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