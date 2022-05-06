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快篩陽性自認確診　蔡壁如不忘酸陳時中防疫混亂

▲台灣民眾黨立委蔡壁如表示快篩結果2條線，自認應該是確診了，將去做PCR。(圖／蔡壁如國會辦公室提供)
▲台灣民眾黨立委蔡壁如表示快篩結果2條線，自認應該是確診了，將去做PCR。(圖／蔡壁如國會辦公室提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-06 11:03:04

新冠肺炎本土疫情持續擴大，立院再傳立委確診，台灣民眾黨立委蔡壁如今（6）日表示快篩結果2條線，自認應該是確診了，將展開「10+7」居家照護。蔡壁如也不忘酸衛福部長陳時中，因為家中是老舊公寓，在找繩子綁鑰匙，以免有人來送物資無法開門。

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蔡壁如今早透過臉書表示，昨天開始辦公室就因為有辦公室同仁確診，開始3+4自主隔離，今天早上她再次快篩時，出現了「2條線」，很確定的是，她知道她應該是確診了。

稍後蔡壁如也透過錄製影片說明近況，她表示，「沒有什麼症狀，只是覺得喉嚨緊緊的」，因為週一在衛環委員會審理《精神衛生法》審到非常晚，隔日傳出立委林靜儀確診，週三又傳出辦公室同仁確診，所以辦公室展開「3+4」居家隔離，今早做快篩發現自己的快篩「2條線」，應該是確診了，即日起進入「10+7」居家照護。

蔡壁如表示，陳時中昨日才跟隨台北市長柯文哲說宣布快篩陽性等同確診，但是晚間又改口說要從5月12日才要始實施，她等下會去做PCR，但是到底是要何時要開始「10+7」，是PCR結果出來，還是今天就開始「10+7」，不只讓她很困惑，這也是很多民眾的困惑。這兩天也會通知密切接觸者，進行自主「3+4」居家隔離，把這波疫情控制下來。

蔡壁如呼籲，雖然現在中央防疫一團亂，但是這波疫情控制下來要靠國人與政府一起努力，地方政府腳步比中央還快。最後，蔡壁如不忘酸陳時中，因為家中是老舊公寓，在找繩子綁鑰匙，以免有人來送物資時無法開門。

4月22日指揮中心防疫記者會上，媒體詢問許多老舊公寓沒有管理員、對講機，居家隔離者要如何取餐、取藥？當時陳時中昨表示，如果是他，會把鑰匙丟下樓，讓外送員消毒後開門上樓，或用繩子把鑰匙送下樓，此言論一度引發外界熱議。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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