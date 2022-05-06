快篩陽性自認確診　蔡壁如不忘酸陳時中防疫混亂

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稍後蔡壁如也透過錄製影片說明近況，她表示，「沒有什麼症狀，只是覺得喉嚨緊緊的」，因為週一在衛環委員會審理《精神衛生法》審到非常晚，隔日傳出立委林靜儀確診，週三又傳出辦公室同仁確診，所以辦公室展開「3+4」居家隔離，今早做快篩發現自己的快篩「2條線」，應該是確診了，即日起進入「10+7」居家照護。
蔡壁如表示，陳時中昨日才跟隨台北市長柯文哲說宣布快篩陽性等同確診，但是晚間又改口說要從5月12日才要始實施，她等下會去做PCR，但是到底是要何時要開始「10+7」，是PCR結果出來，還是今天就開始「10+7」，不只讓她很困惑，這也是很多民眾的困惑。這兩天也會通知密切接觸者，進行自主「3+4」居家隔離，把這波疫情控制下來。
蔡壁如呼籲，雖然現在中央防疫一團亂，但是這波疫情控制下來要靠國人與政府一起努力，地方政府腳步比中央還快。最後，蔡壁如不忘酸陳時中，因為家中是老舊公寓，在找繩子綁鑰匙，以免有人來送物資時無法開門。
4月22日指揮中心防疫記者會上，媒體詢問許多老舊公寓沒有管理員、對講機，居家隔離者要如何取餐、取藥？當時陳時中昨表示，如果是他，會把鑰匙丟下樓，讓外送員消毒後開門上樓，或用繩子把鑰匙送下樓，此言論一度引發外界熱議。
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