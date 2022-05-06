停課亂象、物價上升　王婉諭感嘆：母親節難快樂

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王婉諭也指出，飆漲的房價也是媽媽的一大壓力源。這兩年不僅房價所得比屢創新高，房租也是節節高漲。買菜錢已經縮水，還要被漲房租，同時還得兼顧孩子的開銷和營養，許多媽媽絕對是壓力山大。如果政府的打炒房措施繼續不痛不癢，講再多的母親節快樂也只會讓媽媽們覺得諷刺，希望政府在祝賀母親節快樂的同時，能真正看到媽媽們面對的實際壓力，給媽媽們一個友善的育兒環境。
時代力量新北市議員參選人王景弘表示，除了房價物價上漲，另一個疫情下的壓力源就是停課亂象。截自目前全國已有1700多所學校停班停課，不僅各縣市規定不一，停課也沒有配套，時代力量日前已有提醒，尚未見到政府具體解決。一旦學校有人確診，家長就得放下工作一同居家照顧，然而居隔單等不到，衛生所電話也打不通，還要面對自己小孩也可能染疫的壓力，家長們都非常憂心，要怎麼快樂起來？
時代力量新北市議員參選人彭盛韶指出，自從成為父母，每次看到虐童案都更感同身受，時代力量也積極投入個案協助和制度改革，例如二月的台中虐嬰案、4月的板橋托嬰中心案及五月的竹北月子之家。然而，台灣的兒虐事件和機構疏失依舊層出不窮，重大兒虐案件比例近年更是不斷攀升，台灣的生育率已是全球最低，別再讓惡劣的育兒環境打消女性的生育規劃。
彭盛韶提醒，無論兒虐事件背後原因是經濟壓力變大或機構把關不足，其實都是政府應該正視的問題，希望政府在祝賀母親節快樂時，多想想「沒有母親看到孩子受虐是會快樂的」。
時代力量新竹市議員蔡惠婷表示，台灣孩子在變少，受到的威脅卻變多，除了重大兒虐事件攀升，另一個讓人不安的就是12歲以下兒童發生交通安全事故的人數也逐年上升，交通事故更是連年蟬聯兒童死傷原因首位。除了整體交通動線規劃及標線號誌設計依舊落後，對行人不友善的交通環境也是造成孩子曝險的主因。以新竹為例，媽媽光推嬰兒車走在路上就困難重重，也有許多學童被迫與車爭道，常出現險象環生的場景。
蔡惠婷舉例，在新竹通往竹科的主要幹道上，兩側都有高密度住宅與學校，規劃許久的天橋多年來推託未蓋，洶湧的車潮讓大人帶著孩子過馬路都心驚膽跳，但新竹市府卻為了景觀視野開闊的理由，要把使用率高的橋拆掉。蔡惠婷怒批，「林志堅眼中只有他的城市美學，沒有小孩的安全」。在說母親節快樂前，請先重視許多竹市媽媽們的焦慮、重視孩子們的交通安全。