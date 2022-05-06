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聰明報稅／手機申報綜所稅全攻略　3種認證5步驟完成　

▲申報110年度綜合所得稅，手機報稅2.0功能再升級，透過5步驟就可輕鬆完成報稅免出門。（示意圖／取自unsplash）
▲申報110年度綜合所得稅，手機報稅2.0功能再升級，透過5步驟就可輕鬆完成報稅免出門。（示意圖／取自unsplash）

記者顏真真／台北報導

2022-05-06 14:15:41

5月綜合所得稅申報，面對本土疫情大爆發，報稅不用出門透過手機也可輕鬆完成。財政部今（111）年推出「手機報稅2.0」功能再升級，擴大使用範圍，新增「編修功能」及增加「行動支付」、「電子支付帳戶」繳稅方式，突破去年僅限於「透過網際網路下載資料後不須再編修資料」的申報案件，同時提供更多元的繳稅管道，民眾只要透過3種認證方式及5步驟，就可輕鬆完成報稅。

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▲手機報稅攻略，五步驟輕鬆完成。（圖／財政部提供）
▲手機報稅攻略，五步驟輕鬆完成。（圖／財政部提供）
去年財政部推出手機報稅結合行動電話認證服務，突破以往網路申報須以自然人憑證或健保卡實體認證的限制，全國約有84萬戶響應。今年更強化手機報稅2.0功能，可直接增刪申報戶成員，也就是就系統自動帶入的申報戶成員，納稅人可自行刪除，如欲新增配偶及受扶養親屬，可自行先新增配偶及受扶養親屬的基本資料，再透過「查詢碼+戶號」、「行動電話認證」或「行動自然人憑證(TW FidO)」3種方式，匯入配偶及受扶養親屬的所得及扣除額資料。

另外，也新增編修模式，自手機連結登入申報系統後，依自動帶出之所得及扣除額資料，如列舉扣除額、特別扣除額等，都可自行修改編輯。

同時，今年手機報稅還新增繳稅方式，增加可利用行動支付及電子支付帳戶的方式繳稅，使繳稅方式更多元又便利。但納稅義務人如欲採現金繳稅或需申請延期、分期繳納者，就無法適用手機報稅。

至於誰能使用手機報？財政部表示，只要是本國籍納稅義務人就可以，適用稅額試算服務的人也可以使用。另採列舉扣除額者也一樣可以用，在「確認稅額」按下「查看」查詢扣除額資料，如需修改可自行「切換編修模式」新增、編輯或刪除。當然，也可以用自己的手機幫家人報稅，但只能以「戶號加查詢碼」登人。

▲手機報稅適用對象。（圖／財政部提供）
▲手機報稅適用對象。（圖／財政部提供）
那要怎麼用手機報稅？不用使用讀卡機，民眾只要拿起手機不必安裝APP，Android系統開啟Chrome瀏覽器，iOS系統開啟Safari瀏覽器，搜尋「報稅」後，點選「開始報稅」，即可隨著手機畫面5個引導步驟完成報稅。

▲手機報稅設備連線說明（圖／財政部提供）
▲手機報稅設備連線說明（圖／財政部提供）
手機報稅5大步驟，首先，要驗證身分，可以採行動電話認證、戶口名簿戶號加查詢碼或行動自然人憑證（行動身分識別）自由選擇；步驟2再填寫資料；步驟3要確認稅額；步驟4則要繳（退）稅；步驟5就申報完成。要注意的是，手機報稅同電腦版報稅有閒置自動倒數機制，超過15分鐘無任何操作將自動登出。

▲手機報稅3種認證方式自由選。（圖／財政部提供）
▲手機報稅3種認證方式自由選。（圖／財政部提供）
國稅局也特別提醒，以本人名義申辦月租型手機門號的納稅義務人，採用「行動電話認證」登入手機報稅最便利，只要輸入「電信業者」、「手機門號」及「健保卡號」，驗證中記得關閉手機Wi-Fi，就可順利透過4G/5G連線至網路驗證身分，不僅可以查詢下載所得及扣除額資料，也可以檢視申報內容或編修資料無誤後，以手機輕鬆完成報稅。

國稅局也舉例說明，想要申報扶養在台北念大學有打工所得的妹妹小慈，小明要如何在家透過手機完成報稅呢?首先，小慈用手機開啟財政部電子申報繳稅服務網（https://tax.nat.gov.tw），透過行動電話認證取得「查詢碼及戶號」並提供給小明，小明就可在家利用手機報稅新增小慈為受扶養親屬，再輸入小慈的「查詢碼及戶號」，即可匯入小慈的所得與扣除額資料，完成申報。

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