洋芋片一哥是誰？品客只排第二 「這口味」配啤酒讚爆
串流媒體蓬勃發展，現代人最熱衷的娛樂消遣之一，就是待在家追劇、看電影，少不了抽屜裡各式各樣零食，最不可或缺的就是洋芋片，堪稱最佳宵夜、追劇良伴。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月洋芋片的網路聲量，盤點最受網友熱議的5大洋芋片品牌，以及人氣最高的洋芋片口味。
觀察受到網友關注的洋芋片品牌，可發現兩大品牌樂事、品客地位不相上下，時常有民眾發文請益：「品客、樂事怎麼選才內行」，引發洋芋片控加入戰局，大部分網友都回應：「秒選樂事，口味超多又不雷」，也有人提到品客洋芋片改版後的味道跟之前不太一樣，還點名買品客時要留意產地：「品客要買美國跟加拿大版，是之前的版本，還是很好吃」。
除此之外，湖池屋推出的咔辣姆久辣味洋芋片，也是民眾購買洋芋片的人氣選擇之一，網友表示：「咔辣姆久真的辣洋芋片永遠的神，吃不膩」、「家裡常備零食」；另外，華元旗下的波的多系列洋芋片，又以蚵仔煎口味最經典，是許多民眾從小吃到大的回憶，老派網友大讚：「蚵仔煎洋芋片從小學吃到出社會，還是超愛」。
至於哪些洋芋片口味最受歡迎？從網路聲量排行可發現，民眾最常討論的還是原味、起司、海苔三大經典口味，網友們異口同聲表示：「洋芋片不踩雷就是吃原味、起司、海苔，每一牌都不會出錯」、「吃來吃去還是原味跟起司最讚，吃不膩」，對於有選擇障礙的人來說，不妨直接挑選這三種經典口味。
愛好重口味的民眾則會選擇蒜辣口味，「追劇超適合吃蒜辣口味的洋芋片，配啤酒超爽」、「自己在家吃真的超讚」；許多人也喜歡韓式及海鮮口味，認為「韓式酸辣洋芋片越吃越涮嘴，不會膩」、「厚切海鮮超好吃，不知不覺就吃掉一包」。