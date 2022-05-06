確診者痊癒後易再中? 中醫師:增加免疫力

一名約50歲的確診病患，出現咳嗽、喉嚨痛、鼻涕倒流、忽冷忽熱、全身疼痛等症狀，透過中醫大新竹附醫視訊門診，求診中醫科主任徐新政，徐主任除了給予清冠一號治療，也依照病患症狀，開立銀花、連翹、牛蒡子、蒼耳子等清熱止痛中藥材，經過約四天，在第二次視訊門診，病患症狀減緩許多，已經沒有喉嚨痛症狀、咳嗽也減少許多。
徐新政表示，確診個案可以透過視訊診療，開立處方，請親友到藥來速領藥，減緩症狀。確診個案痊癒後，也會擔心是否會造成呼吸道損傷，留下後遺症，因此，中藥會著重在補脾肺幫助營養，會選用四君子湯，包含人參、茯苓、白朮等，作為滋養，增加抵抗力。
至於6歲以下孩童無法施打疫苗的孩童，徐新政表示，除了周遭大人一定要打滿三劑疫苗形成孩童保護力，家長也可考慮讓孩童服用清肺飲增加免疫力，清肺飲中有選用滋陰潤肺的藥物像是麥門冬、杏仁等，還有黃耆善治胸中大氣，藉由補氣加強免疫力，達到平日保健保養的作用。
處方的部分組成像魚腥草、枇杷葉、黃芩等具有清熱解毒消炎抗菌的成份，如果有輕微的呼吸道症狀例如咳嗽、咽痛、咽乾也可以緩解。一般民眾如果要保養呼吸道，也可食用。徐新政強調，任何藥材，都要依個人體質不同，由醫師評估開立處方簽。