特企／桂格滴雞精獨創手法　榮獲食品屆奧斯卡品質金獎

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市售蛋白質營養價值最高&風味最佳
桂格選用肉質佳、腹脂低、營養價值高的黑羽土公雞，並讓雞隻在健康的環境成長，採用透光、透氣的封閉式雞舍，避免雞隻與外界禽鳥接觸，提供全素飼料以降低雞肉腥味，讓風味更溫和香醇，滴滴皆可品嘗到無雜質風味的濃郁香氣。桂格採用獨家的歸真滴法，12小時的慢工細作，以100度蒸氣逼出雞肉中的珍貴雞汁精華，具高營養價值，每一包皆擁有市售最高5.2克優質的蛋白質、總支鏈胺基酸（BCAA）、膠原蛋白及雙胜肽，協助肌肉生長、增強體力、養顏美容與調節生理機能，小分子的營養讓人體好吸收、好消化。
多方營養價值 滿足全家大小滋補需求
桂格滴雞精製程有全方位的品管，從蛋的挑選、雞的養殖到成品的檢驗皆嚴格控管，堅持把關原料品質，以100%純天然全雞製作，不添加防腐劑、香料、色素等成分，完全去除脂肪，留下人體所需的營養，並採用獨家的歸真滴法、獨特殺菌技術，加上全方位品管通過600項檢驗，滿足全家大小不同階段的滋補需求，尤其適合懷孕及產後的媽媽、食慾不佳的銀髮族、成長中的幼童。桂格選用優質的雞隻、採用純粹的工法，萃取出最高含量的蛋白質，不只營養價值高，還具醇厚的鮮甜風味，使其能獲得世界級風味鑑賞金獎的肯定。
現省千元 犒賞家人就趁現在
桂格滴雞精販售於許多線上線下通路，現在飲食健康風氣盛行，保健飲品也成了眾多人自用與送禮的選擇，母親節檔期於此四個通路皆有買二送一的優惠，屈臣氏即日起至5月8日止、康是美至5月10日止、大潤發至5月11日為止，MOMO於5月7日至5月15日；全聯則於5月7日至5月8日，推出三件特價優惠。