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揮別經痛夢魘 微創「單孔腹腔鏡手術」切除卵巢囊腫

▲東元綜合醫院婦產科陳珮凌醫師表示，在技術和儀器的進步下，「單孔腹腔鏡手術」成為女性切除婦科囊腫的新選擇。（圖／東元綜合醫院提供）
▲東元綜合醫院婦產科陳珮凌醫師表示，在技術和儀器的進步下，「單孔腹腔鏡手術」成為女性切除婦科囊腫的新選擇。（圖／東元綜合醫院提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-05-06 16:21:30

新竹一名30歲的周姓女上班族，自青春期就受經痛所苦，每次生理期都是她的夢魘，經常從腹部痛到下背，早年還可以口服止痛藥緩解疼痛，近期必須要打止痛針才能舒緩，遇到經期只好向公司請假，影響生活和職場。到東元綜合醫院婦產科檢查發現「雙側卵巢囊腫」，在陳珮凌醫師建議下施予「單孔腹腔鏡手術」切除雙側卵巢巧克力囊腫，微創單孔傷口不僅美觀，術後恢復也相較傳統手術快。

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東元綜合醫院婦產科陳珮凌醫師說，子宮肌瘤、子宮腺肌症、卵巢囊腫(例如巧克力囊腫、畸胎瘤)、子宮內膜息肉是常見的婦科腫瘤，患者前期大多服用成藥緩解症狀，直到藥物控制無效或察覺怪異才就醫檢查，譬如：出現疼痛(經痛、突發劇痛或慢性腹痛)、出血(經血過多、經期過長、貧血)，囊腫太大壓迫鄰近器官，造成頻尿、排便不乾淨、水腫、下背痛等不適。嚴重者恐造成不孕，就需考慮開刀。

婦產科陳珮凌醫師表示，患者可能因為害怕傳統手術傷口的疼痛、醜陋的疤痕與長時間的恢復期，因此拖延治療。若為子宮腔內的病灶(例如：子宮內膜息肉、黏膜下肌瘤)，可接受子宮鏡手術，腹部完全沒有傷口。其他位置的婦科腫瘤需經腹部摘除，可分為傳統開腹手術與微創手術。近年來，在技術和儀器的進步下，「單孔腹腔鏡手術」已經成為手術的新選擇。

陳珮凌醫師解釋，常聽到的「腹腔鏡」與「達文西」都是微創手術，但健保只給付前者。一般的腹腔鏡與達文西手術會在肚皮上打3~4個小傷口，供攝影鏡頭與手術器械進出。新式「單孔腹腔鏡手術」可以從肚臍單一傷口取出病灶，讓傷口藏在肚臍凹陷裡，傷口小且少，疼痛感輕微，住院天數短，能早日重回生活正軌，讓人看不出來有開過刀！

若以用餐來譬喻手術，一般腹腔鏡會使用湯匙和叉子，單孔腹腔鏡只要使用筷子，因為傷口小，對於操作者來說難度比較高，建議選擇專業有手術經驗的醫師，較能避免因術後傷口癒合不良所產生的臍疝氣後遺症。

47歲的呂姓婦人自述受經痛困擾有8年之久，超音波檢查發現是「多發性子宮肌瘤」，原本預定去年接受「單孔腹腔鏡」切除手術，但家人擔心疫情風險，希望婦人等疫情平息再開刀。沒想到日前複診安排手術，檢查竟發現子宮肌瘤變多、又變大，已經不適合單孔腹腔鏡，只能接受有4個小傷口的一般腹腔鏡手術進行全子宮切除，錯過使用單孔腹腔鏡手術的優點。

陳珮凌醫師也提醒，單孔腹腔鏡無法適用於每位患者，如果腫瘤太大、太多，或是高度懷疑癌變可能，會視情況進行多孔腹腔鏡，也不排除使用傳統開腹手術。雖然大部份的婦科腫瘤為良性，但棘手的是，腫瘤指數與影像學檢查皆無法確診是不是癌；而切片檢查可能造成癌細胞擴散。因此，建議患者定期追蹤腫瘤生長狀態，倘若長得很大很快，是惡性腫瘤的機會相對高。

提醒女性朋友，如果有劇烈經痛、經血變多、經期不規則、慢性下腹痛、排便/性交疼痛、不孕等等徵兆，就該到門診檢查，切勿因為恐慌而拖延，讓病灶有機會發展成癌症，應把握黃金治療期，選擇最佳的治療方式。

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