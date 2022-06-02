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綠能跳票危機／中小企業弱勢搶不過大財團　淪為綠電孤兒

▲歐盟2026年將實施碳關稅，我國中小企業想提前佈局，卻苦無買綠電的管道。圖為太陽能面板。（圖／台電提供）
▲歐盟2026年將實施碳關稅，我國中小企業想提前佈局，卻苦無買綠電的管道。圖為太陽能面板。（圖／台電提供）

記者唐鎮宇/專題報導

2022-06-02 12:13:522022-06-02 12:17:44

歐盟將在2026年起對進口高碳排產品徵收碳關稅，各供應鏈也對旗下承包商展開要求，引發各國減碳風潮，但國內尚未建立碳交易制度，公開發行的綠電憑證又被大企業搶光，導致供應鏈下游的中小企業憂心重重，希望政府出面主持交易。經濟部指，目前正規劃再生能源零售市場，未來公有土地出租建置的太陽能光電廠及區塊開發離岸風場，規劃保有一定比率給中小企業在零售市場上購買。

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買不到綠電到底有什麼問題？中華民國全國中小企業總會理事長李育家說，已經有加入蘋果供應鏈的中小企業，被要求要在一定期限內達到多少減碳排放，否則未來就會失去訂單資格。另外像列入歐盟管制項目的行業如水泥、肥料、塑橡膠、電機電子、半導體等製造業有更迫切需求，這些產業供應鏈中的中小企業也希望提早因應，但資源單薄，無法跟大企業競爭，導致成為綠電孤兒。

依國家再生能源憑證統計，目前已經申請發行的126萬張綠電憑證中，台積電買走了超過9成的憑證，其餘的買家也多半是台達電子、日月光等大廠。

李育家說，時代在變，許多中小企業也都想配合政策、降低碳排放的想法，但減碳必須測量產品碳排放，可能就要先花個10到20萬元檢測；想購買綠電，又會遇到金融機構想要避開風險、不願貸款給再生能源業者的情況。

李育家說，這種情況政府應該出面主持公道，建置合理、公平的綠電交易平台，並兼顧中小企業的競購能力，如規範多少綠電可以賣給大企業，多少綠電可以賣給中小企業；或是規劃團購方式讓中小企業購買綠電，也可以透過中小企業信用保證基金，對投資綠能的中小企業提供信用保證。另外也可提供中小企業教育訓練，並透過減稅、獎勵協助中小企業降低負擔。

為何再生能源業者較不願意賣電給中小企業？達德能源集團董事長王雲怡直言，主要是銀行端融資問題。再生能源業者是向銀行貸款來蓋電廠，若向銀行提出的賣電契約是信用評等高的大公司、又是長約，再生能源業者就較容易獲得貸款。

睿禾控股發言人彭郁文也說，關鍵在於承諾收購綠電客戶的信用評等，賣給台電跟台積電，銀行很快就會通過融資，對再生能源業者來說，賣給台電也是比較省事的做法。但目前市場上仍有許多綠電可以購買，原先承諾賣給台電的綠電，也可以中途解約轉賣給客戶，只要有企業願意出比較高的條件，還是買得到的。王雲怡則說，銀行的想法也不是不能變，也許未來透過制度設計，可以讓中小企業一起團購買綠電。

▲ 目前我國各能源發電量。
▲ 目前我國各能源發電量。
不過台灣環境規劃協會理事長趙家緯認為，企業說買不到綠電，是「真的買不到綠電」還是「買不到便宜的綠電」？目前大部分企業仍是「伸手向政府要綠電」，再生能源業者開發完了之後，企業只要掏錢買就好了，但這模式和國際上推動再生能源的原則不同。

趙家緯解釋，若企業真的想要用綠電，應和再生能源開發商共同解決，例如一起找地、一起解決居民疑慮，這樣當地電廠興建完成後，就可直接買到綠電。趙說，企業要發展綠電，應該主動協助開發，而不是只是當「伸手牌」跟政府要便宜的綠電，這樣是不負責任的。趙也建議，現在企業因綠電價格較高而觀望，但未來不只是成本增加，而是可能連訂單都搶不到，「企業在思考綠電這件事時，不要只是跟政府抱怨，自身經營心態也要有所轉變才行。」

但政府確實也有可再加把勁的空間。趙家緯說，中小企業管理訂單能力是優秀的，但對於做減碳的知識量確實欠缺，政府應該做的是利用政府資訊，幫助中小企業找出可行的減碳方案。舉例來說，目前最常聽到中小企業抱怨不知道自家產品的碳排放量是多少，但目前全台灣有3000多家製造業者，每年要定期向政府申報能源使用量，活用這些資料就能算出基本碳排量，這點確實是政府很大的忽略。

為了解決中小企業買不到綠電的問題，經濟部次長曾文生日前受訪時已公開表示，已在研議打造「零售再生能源市場」，專門供應給中小企業買家，正盤點公有土地出租建置的太陽能光電和2026年開始設計的區塊開發離岸風場，兩者都要有一定比率釋出給零售市場，讓中小企業購買。

▲ 政府2025年再生能源發電量目標下修。
▲ 政府2025年再生能源發電量目標下修。

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