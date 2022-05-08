台中旅遊｜新舊交融美感慢城　旅遊專欄作家帶路台中慢漫遊

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1.PARK2草悟廣場 大人系樂園Chill生活
2022年台中人最欣喜的公園終於開幕，「PARK2草悟廣場」是一處集結植物、藝術、運動、文化、生活。1樓景觀設計與台灣第一間專為塊根植物所建立的品牌「酉5PM TWCAUDEX」共同合作，以「城市綠洲的獨立的沙漠島」概念在都市叢林中創造出一片神秘的荒漠。
以特色人氣快閃店為主軸，如在高雄超人氣被譽為奶酥屆愛馬仕「正面奶酥」，每一口綿密口感，濕潤金黃的表面，吃過一次都讓人上癮。來自鹿港的人氣名店「米弎豆お茶 MISATO」，小判餅一口咬下更充滿幸福漫漫感。而園區景觀設計的「酉5PM TWCAUDEX」更是首次開設結合塊根與觀葉植物等設計。主入口兩側安置的兩棵大型的非洲寶瓶樹都已超過600年、2棵橄欖樹都是鎮店之寶！
順著建築的弧度緩緩往下走下沉式建築，就像從城市綠洲緩步來到美食天堂，6間風格各不相同的餐廳讓玩樂走逛的心有了依歸。更讓許多台中潮男潮女興奮的是，首間結合戶外風格與咖啡選品店ROCKLAND P.L.U.S.，讓戶外生活的態度也能引入城市裡的公園。來到這裡不但可以點上用野餐杯碗裝盛的拿鐵、肉桂捲，更讓人開心的是桌椅都來自登山美學一時之選的桌子、椅子。慢慢走在園區中，彷彿穿梭到了異國宇宙空間，城市風景自此有了新境界。
2.亞洲大學現代美術館 親近安藤忠雄作品的時尚之地
亞洲大學校園內的亞大現代美術館，建築本體以清水混凝土與帷幕牆構成，是世界知名建築家安藤忠雄給台灣的一份禮物。以正三角形為主要設計元素，從外表、到內部三層穿堂、樓梯間透光的三角窗、大片落地玻璃窗也被兩道方柱區隔成了無數個三角形。
漫遊在清水混凝土如此清爽無裝飾的館內，卻能在每個牆面、轉角、窗戶之間找到由三角形、或者由光影撒下而出現的驚喜。當陽光灑下，透過玻璃窗、與屋頂撒下的光芒，時雨時晴、甚至每分每秒都流轉著不同的樣貌，上一秒的光影風景下一秒卻又變成室內流線，真心讓人讚嘆不愧是大師之作。
3.Tamp Temper Taichung Coffee 引領台中立飲精品咖啡風潮
勇奪台灣25間最棒咖啡之一，更也是亞洲50大咖啡店之一。引領台中精品與立飲咖啡風潮的咖啡館。座位以工業硬派混搭皮革，更有老闆小喬自四處搜找而來的復古摩登吊燈。更讓人驚訝的是精品咖啡卻是平實價格，一杯外界總認為昂貴的藝妓咖啡只賣120元，小喬一派輕鬆地說，喝咖啡是一種享受、而不該有什麼階層區分，所以他們大量進貨、自選自烘，控制成本，從咖啡濾杯到由淺至深的色系咖啡牆，都讓人明白老闆處處用心的咖啡之道。
4.臺灣府儒考棚X中島GLAb 喝著咖啡遙想舊時考生的感受
隱藏在西區被各建築所包藏起來的空間是一處嶄新的老屋修築後再造的新潮空間。1893清朝時，是學生赴京趕考的重要考場，經過百年後再修整後重新開放。廣場一隅是考生赴考時，白天讀書、夜晚睡覺的場所。而室內空間則被規劃成為展演空間與咖啡館。邀來台中咖啡品牌以Coffee Stopover R 為概念展出，在室內推出限定版咖啡茶，以法蘭絨濾布沖煮而成，讓咖啡香伴隨老屋芬芳，更有挫冰奶咖讓炎炎夏日不再那麼燥熱。
5.甜月亮義大利手作冰淇淋 手工製作老配方認證
喜歡吃冰、進而開了冰店的老闆，親自向義大利朋友學習純正義式冰的製作手法。再加上來自自己與夥伴天馬行空的創意點子，於是催生了如戴著黑色外表卻又超清爽柳丁清香的招牌冰「黑色柳丁」；更有採用手標茶葉製作泰奶口味的「三碗豬腳」；或使用京都品牌的「小山園抹茶」，每種口味都可盡情試吃之後再選定口味，超奇特的混搭風味與風格，只在甜月亮才有。
6.沁園春 台中老饕心頭好滋味
以「沁滿園子的春，圓滿了家餚。」為意象而取的店名，沁春園已經是佇立台中70多年的老滋味。1949年隨國民政府遷台，是源自於無錫蔣家的真味細活，傳承江浙菜與上海菜特色。其中小籠包、無錫肉骨頭、甜點八寶飯、冷盤油燜筍都是拍案叫絕之作，提供給食客如同永懷作詩雯人雅宴所感受到的詩意盎然之地，藉由團聚家餚讓溫暖緩緩沁入每個人的心中。
7.麵哥麵嫂麵担 歷經60年不墜好口碑
自36年開始營業，麵哥麵嫂以一台木造老攤車起家，至今也已經是60多年好口碑的老味道。最有特色的是，不論點湯麵、乾麵，都會加上一顆手工貢丸與招牌雞捲，雞捲香濃夠味的五香肉餡好味道之外，更特別的是吃得到清脆有勁的竹筍在裡頭，讓人每咬一口都驚艷！另外熟門熟路的老客人更會來上一盤鵝肉搭配麵食，肥瘦均勻的鵝肉沾上台中有名的酸甜醬料，一入口滋味無窮。
景點資訊
PARK2草悟廣場
地址：台中市西區英才路534號
電話：04-2305-0191
FB：PARK2草悟廣場
時間：ROCKLAND P.L.U.S. 12:00-21:00、正面奶酥與酉5PM TWCAUDEX12:00-20:00
消費：正面奶酥經典口味80元、腹黑可可85元。ROCKLAND P.L.U.S.拿鐵160元、肉桂捲120元
亞洲大學現代美術館
地址：台中市霧峰區柳豐路500號
電話：04-2332-3456
網址：asiamodern.asia.edu.tw
時間：09:30-17:00（週一休）
門票：250元
Tamp Temper Taichung Coffee
地址：台中市西區民權路286號
電話：0903-162-572
時間：週一至五9:00-18:00、週六9:30-16:00
網址：tamp-temper-taichung-coffee.business.site
消費：藝伎咖啡120元、耶加香氣氣泡水100元
臺灣府儒考棚X中島GLAb
地址：台中市西區府後街38-8號
電話：04-2221-6573
FB：中島GLAb
時間：週三至日11:00-18:00
消費：挫冰奶咖200元
甜月亮義大利手作冰淇淋
地址：台中市西區民生路368巷4弄14號（審計新村內）
電話：0989-438-877
時間：10:00-20:00
FB：甜月亮義大利手作冰淇淋老配方流程認證店
消費：任選兩球120元
沁園春
地址：台中市中區台灣大道一段129號
電話：04-2220-0735
網址：qin-yuan-chun1949.com
時間：11:00-14:00、17:00-21:00
消費：小籠包190元（8粒）、無錫肉骨頭400元（5塊）、八寶飯105元（小）
麵哥麵嫂麵担
地址：台中市西區向上南路一段218號
電話：0920-498-088
時間：11:00-20:30（週日休）
消費：乾麵60元（小）、雞捲丸子湯50元、鵝肉100元（小）
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