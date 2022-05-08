北愛「新紀元」　新芬黨躍居議會最大黨

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歐尼爾懇求針對重新統一愛爾蘭進行「健康的辯論」，但民主聯盟黨堅拒成立權力分享政府，未來數月北愛政壇勢將陷入僵局。
歐尼爾在選舉結果大致底定後表示：「今天進入了新紀元，這對我們的政壇和我們的人民來說，是個轉捩點。」
「我將以包容力領導，支持多元，保障過去被排除在外、遭歧視或遭漠視者的權利與平等。」
議會90席目前已開出88席，新芬黨確定拿到27席，領先民主聯盟黨的最多25席，以及北愛爾蘭聯盟黨（Alliance Party of Northern Ireland）的17席。
歐尼爾告訴記者：「人們已經說話了，我們現在的工作就是站出來，我也期待其他人站出來。」她強調新政府在辯論愛爾蘭統一之前，必須先處理英國的生活成本危機問題。
民主聯盟黨黨魁唐納森（Jeffrey Donaldson）要求英國首相強生（Boris Johnson）「履行承諾，信守諾言」，針對「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol）採取「必要行動」。
但新芬黨這場勝利不會改變北愛地位，因為離開英國的公投需要英國政府審酌，可能還要很多年才會舉行。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110508