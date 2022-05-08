「整排房子是她的」　本土劇志玲被爆地主千金出聲了

曾演過《世間情》、《甘味人生》的35歲女星王晴，由於外型亮眼，擁有「本土劇林志玲」的封號，從廣告模特兒出道後，身兼演員、歌手身分，表現漸入佳境，不過有新聞網站指她其實是出身金門的富家千金，擁有金城車站外一整排豪宅的繼承權，超狂財力讓粉絲相當訝異，她今（8）日也回應這則消息了！





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▲以模特兒出道的王晴，大學過著半工半讀生活活。（圖／翻攝王晴FB）

▲王晴曾因付不起寵物手術的價錢，向爸爸求情借錢。（圖／翻攝王晴FB）

王晴前年發片接受《三立新聞網》專訪，曾提到以前爺爺做生意很成功，在金門買了起家厝，只要搭車回家一下車，第一排的房子就有三間店面，每間都七層樓高，而且下面三層都可以拿來做生意，爸爸曾開過水果行、牛排館、小吃店，當時有很多阿兵哥光顧，生意挺不錯，但現在是出租給便利商店。





不過，該新聞經由改編後，竟成了王晴擁有「車站前整排房繼承權」，並指爸媽財力雄厚，不捨她出來賺辛苦錢，還對女兒喊話「如果太累就回家，不需要這麼辛苦」，莫名成了房產千金，讓王晴百口莫辯，在IG發文表示「未經求證，越掰越誇張」，使用翻白眼的表情符號，表達強烈的無奈。





▲新聞農場引用王晴的報導，指她是金門地主的繼承人。（圖／翻攝王晴FB）

事實上，王晴曾在受訪時提及上大學後半工半讀，自己負擔生活費，幾乎沒跟家裡拿過錢，一個人離鄉背井讀大家，身邊只有愛貓陪伴，但後來貓咪生病，她真的沒錢支付高額醫藥費，為了手術開刀費用花光積蓄，僅有一次開口跟爸媽拿錢，結果家人認為不該為瀕死的寵物浪費金錢，還起了口角衝突，讓她非常傷心。一路離鄉背井、苦過來的王晴，這次被說是地主千金，難怪氣得在IG上駁斥此消息，怒罵「那些農場網站的報導，大家千萬不要太相信，亂改編別人的報導」！



