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母親節曝喜訊　北市議員黃郁芬9月將成「新手媽媽」

▲台北市議員黃郁芬在母親節這天傳出喜訊。 （圖／新頭殼）
▲台北市議員黃郁芬在母親節這天傳出喜訊。 （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2022-05-08 20:59:56

無黨籍台北市議員黃郁芬於今（8）日母親節釋出喜訊，表示自己將在今年9月迎接新成員，成為「新手媽媽」。而她也希望能獲得士林、北投區民眾的繼續支持，能連任議員，繼續為「家」服務。

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黃郁芬在臉書表示，很感謝四年前有13,213位士林北投人肯定她，她才能以「台北市士林北投的市議員黃郁芬」來介紹自己。在正式上任後，她也一直將大家對她的信任與期待放在心上，不敢忘記。她始終要求自己及團隊保持兢兢業業的態度處理市政議題，不為增加個人曝光而打無謂的口水仗。「雖然，這讓我的鎂光燈不如人，但我始終堅信，要檢驗一個人，不是看他說了什麼，而是看他做了什麼。」

黃郁芬深信，挽起袖子做事，才是大家選她當議員的原因，也只有挽起袖子做事，才能讓士林北投變得更美好、成為台北市更加宜居的地方。

黃郁芬指出，雖然她是個在台北出生、台南長大的小孩，但她很高興能在北上念書就業後，獲得士林北投的接納，為大家服務，「正是因為這樣的情誼，每一位士林北投的朋友，都讓我感覺像是家人一般親近。」

黃郁芬認為，士林北投的土有一種黏性，會讓來到這裡的人們，因為這裡的美好生活而愛上士林北投，從此紮了根、開了花、結了果。「這個家，已經和我的生活密不可分」，也讓她願意與交往五年的先生放心在此成婚、共組家庭，並在母親節這天分享喜訊，將在今年九月迎接新成員。

黃郁芬表示，在這個時間成為孕媽咪、未來要成為新手爸媽，都不是件容易的事，除了相信丈夫是可以共渡一生的伴侶，也是一直養育孩子的好隊友外，更重要的是在士林北投這個友善、宜居，且願意互相扶持的大家庭內，是她願意落地生根、孕育下一代，並繼續在此替每一位家人生活打拚的主要原因。

黃郁芬說，母親節除了祝福外，她也要向大家承諾，會努力讓每一位媽媽，不只在母親節快樂，也在生活中的每一天，從生育托育，到就學及職場生活，都能獲得應有的協助與支持，「讓每個媽媽，不只是媽媽，也可以是自己。」

黃郁芬也表示，希望士林北投的家人朋友們，能給她這個機會，繼續以台北市議員的身分，為這個「家」持續努力、更加努力。除了照顧好自己的家庭外，更要照顧好每一位在士林北投生活的家庭，讓士林北投成為更適合在地生活、溫暖迎接每一位朋友的好所在。



新聞來源為Newtalk 新頭殼

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