《基因》認定林暉閔主演　製作人誇：他是整部戲靈魂

邊追純愛劇也能邊修戀愛學分！電視劇《基因決定我愛你》被粉絲讚收看如同閱讀愛情百科全書，不光有顏值高的演員詮釋，其製作精良加上紮實的故事架構，讓劇中林暉閔、黃新皓、郭宇宸、林煒傑四人四色，戲裡各自面對的習題，正是愛情裡的四大關卡「隱私」、「家人與戀人抉擇」、「信任」與「階級」，日前四小帥接受LiTV專訪，可謂是台前深情，台下極盡搞笑，就連問相信「基因」真能決定愛情如此正規的問題，黃新皓也能俏皮說：「我是覺得既然叫『基因決定我愛你』，那就是要大家多『積陰』…德啦！多積陰德的話，愛情就會找到你，你沒有積陰德，那好姻緣也不會靠近啊。」此話一出讓大家笑到沒叮沒噹，卻也感覺頗有幾分道理！

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▲繼「神之鄉」後，這是林暉閔（左）與黃新皓第二次合作。（圖／LiTV、達騰娛樂提供）

《基因》中靈魂人物林暉閔，是製作人辛誌諭早在一年半前，便認定「一定要他來演」的不二人選，公認角色最好哭，背負不能說的秘密，靈魂裡鑲著「女孩身影」的他，隨著劇情漸入尾聲，粉絲更是想揭面紗一探究竟！聊到「祕密」，林暉閔覺得愛情裡該保有自我空間，不該說的還是不說對彼此好；黃新皓戲裡面對「戀人」與「家人」二選一，當母親無法接受自己同性愛時，「就像問我說，我跟你媽掉水裡你要救誰？百善孝為先，我還是會以家人為主，把媽媽救起來後，我再跳下去陪你！」

▲在《基因決定我愛你》裡，林暉閔（右）與黃新皓是CP，粉絲覺得設定超登對！（圖／LiTV、達騰娛樂提供）

黃新皓對著戲裡CP林暉閔說，而林暉閔聽完也大方甜喊：「可以！」回應。另一組CP則面臨信任與階級，郭宇宸說：「我最無法容忍欺騙！我覺得如果真的發現問題或不愛了，直接跟對方講會比被發現好，長痛不如短痛！」而林煒傑則是在身份與年齡上認為沒有高低之分，反問他若是自己身分較低，會自卑不敢接受對方心意嗎？「這樣不是…很好嗎？我覺得愛情一定會遇到各種阻撓，最重要應該是彼此三觀一致，才有辦法繼續！」。

為了增添厚度，《基因》也在場景上下了不少功夫，其中讓四位主角彼此感情昇華的「歸來庵」便是重要景點，但真有這個秘境嗎？林暉閔說：「我們就是在尋找『歸來庵』過程中，四個感情變得更好的，這橋段幾乎是一起演，回想我們坐在車上，等戲時一起唱歌，還一起輕鬆看著山下的風景！」，黃新皓也特別預告：「請務必看到最後一集，就知道『歸來庵』在哪裡！」

▲郭宇宸（左）與林煒傑在《基因決定我愛你》CP，新人之姿演技令人讚賞。（圖／LiTV、達騰娛樂提供）

呼應片名，問四小帥相信「基因」真能決定愛情嗎？黃新皓俏皮說：「我是覺得既然叫『基因決定我愛你』，那就是要大家多『積陰』…德啦！多積陰德的話，愛情就會找到你，你沒有積陰德，那好姻緣也不會靠近啊…，你可能接收到的就是爛桃花了！」，此話一出讓大家笑到沒叮沒噹，但似乎頗有幾分道理！讓工作人員不禁認真問：「我們能播出這段鼓勵大家『積陰德』求好姻緣的警語嗎？」

製作人辛誌諭私下受訪也獨家爆料，拍攝「基因決定我愛你」最困難就是人設，尤其林暉閔更讓他讚演技躍進，「AMBER這個角色非常難選，他是整部戲的靈魂，年輕卻有著深邃揪心的過往，我一年半前就設定林暉閔了，他看到劇本也很喜歡，這個角色，我們磨了一年半！」

▲《基因決定我愛你》製作人辛志諭表示，一年半前便鎖定林暉閔！（圖／LiTV、達騰娛樂提供）