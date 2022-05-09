小S曬「許老三」卡片噴笑！網友揪亮點：睡褲偷阿妹的

綜藝天后小S和老公許雅鈞結婚17年，育有3名女兒，昨日歡慶母親節，她大方曬出女兒們的貼心禮物，還有祝福卡片，向來最搞笑的「許老三」，再度戳到媽媽的笑點，小S拿到卡片笑到不行，也意外曝光愛穿的小碎花睡褲，竟然是從阿妹家偷來的！





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▲小S曾帶著3個女兒一起拍攝雜誌封面。（圖／《美麗佳人》雜誌）

小S收到豐富母親節禮物，大女兒Elly（許曦文）剪接紀念影片、二女兒Lily（許韶恩）親手烹飪牛排大餐，許老三（許曦恩）則製作DIY手鍊討媽媽歡心，Lily還加碼手寫卡片，感性話語讓她忍不住淚崩，結果許老三的卡片畫風突變，小S笑說：「我一直想把中間打開，想說裡面會寫什麼人話？結果她說：『你在幹嘛？就只有封面跟封底啊』，我真的是笑到不行，她還說：『我封面花畫得很漂亮吧』，哎呦，三個女兒都好欠揍又可愛，感謝老天爺」。

▲小S激動痛哭，結果碎花睡褲成焦點。（圖／翻攝小S IG）

▲許老三的母親節卡片只有封面跟封底，讓小S爆笑不已。（圖／翻攝小S IG）

網友還揪出小S激動落淚時，維持熱愛的居家風格，下半身穿著樸實的小碎花睡褲，還帶有一種時尚感，網友搞笑問她「你的睡褲是穿上街的嗎？」她笑著回覆「這件不會，因為是十幾年前從阿妹家偷來的」，粉絲追問「阿妹知道自己褲子被偷嗎？」、「阿妹的睡褲香嗎？」小S澄清：「好像是經過她允許偷的！」曝光兩位天后私下交情深厚，連睡褲都能交換穿。



