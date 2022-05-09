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打卡景點
進入好客文創園區目光就先被入口處巨大的水果裝置藝術給吸走，炎熱的天氣看到超大顆哈密瓜、西瓜不禁讓人想咬一口消暑一夏，站在一旁合照瞬間變成小矮人；坐上童話故事裡才會出現的南瓜馬車，讓你一秒變灰姑娘，入口另一側是圓樓造型的湖口鄉農會，販售各種在地農產品及文創商品。
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紅磚老街
紅磚搭配精緻雕刻及綠色窗框拱門，湖口好客文創園區把湖口老街復古經典的巴洛克式建築複製到這裡變成主要街道，老街雖然不長，但整齊排列的老房拍起照來十分壯觀，假日有時會有文創小市集，以及小孩看到就會失控的泡泡水盤，也不定時會有不同的民俗技藝表演像是陀螺、火舞等。
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戶外空間
新竹湖口好客文創園區除了古色古香的老街之外，走到園區後方還有許多代表客家文化的雕刻銅像，以及象徵愛情的雙心裝置藝術、愛情樹牆等，也是熱門的拍照打卡景點。
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好客文創園區室內展覽
古服體驗
紅磚房一樓以「客家古禮堂」為主題，提供客家傳統古禮服租借，一人只需$100便能體驗一日客家新娘、新郎。新娘房裡鮮豔的紅床單及枕頭搭配復古床架，換上古服坐在床邊彷彿回到古代，另外也有客家花轎、禮堂等充滿喜氣的場景，很適合情侶、夫妻來拍照留念。
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HA咖啡
隱身在紅磚房裡的網美咖啡廳，是湖口好客文創園區裡少數提供餐點的店家。外表是巴洛克式老屋，店內卻是工業風混搭森林系植栽，瞬間有種古今交錯的氛圍，難怪是IG上熱門的打卡咖啡廳。HA咖啡以中式餐點為主，結合在地特產及客家文化特色，像是採用新竹湖口嚴選在地生產的白米、櫻桃鴨肉配桔醬、客家麻糬等，並提供甜點、吐司、炸物點心，不僅環境漂亮舒服，餐點表現也都有一定的水準。
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展區介紹
二樓闡述著客家文化歷史及信仰，並展示早期台灣民間信仰藉由神明的力量診斷、治療疾病的「藥籤」。透過互動式體驗裝置帶大家認識客家文化，像是義民廟祭祀的是誰？義民廟為什麼在新埔？這些都可以在參觀過程中找到答案，除此之外也能和神農氏一起認識各種中藥材，是個寓教於樂的好地方。
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客家圓樓-好客樓
土樓造型的「客家圓樓」是客家文化的代表性建築，好客文創園區裡的好客樓便是以客家圓樓為外觀打造，因湖口居民早期多以務農為生，內部供奉著「神農大帝」，進入圓樓右側展示了古時候的務農器具，左側則打造了火車月台，讓大家體驗挑扁擔的辛勞。
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再往裡面走，是我很喜歡的「記憶拼圖館」袖珍展區，將各式各樣場景如新竹有名的曬柿餅及米粉、在地小吃店，甚至是蔬果店、乾貨、中藥行、甜點店等製作成袖珍模型，仔細近看每個細節都栩栩如生，即便是隱藏在後方的櫃位也毫不馬虎，從頭到尾都令人讚嘆不已。
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好客文創園區童玩體驗
好客文創園區內除了不定時表演、室內展覽、咖啡廳外，在老街上兩旁柱子處擺放了許多古早味童玩，像是嘗試了半小時滿身大汗依舊只有辦法站上去兩秒、踏出兩步的高蹺，還有難易度較低大人小孩都能駕馭的踩竹筒、同心協力，甚至是踩水車、手壓水井等全部都能免費體驗，家庭親子旅遊一起來這邊都能玩的不亦樂乎。
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好客文創園區交通資訊
地址：新竹縣湖口鄉中平路一段510號
營業時間：週一至週五08:00-17:30，週六日09:00-18:00
入園費：免門票
停車資訊：免費停車場
湖口好客文創園區FB
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原文出處 : ReadyGo 【新竹｜湖口好客文創園區】免門票！在地傳統x創意 復古紅磚老街尋覓好客樓
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