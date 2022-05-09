台灣第一人！呂忠翰登上世界第三高峰　順利下撤報平安

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Am I still alive?
干城章嘉（8586m）
生命裏有什麼事重要的嗎？
現在對我來說，家人跟我的好朋友們能在一起過上些日子，怎樣都好，都比這次來的更重要，很高興我們彼此能夠再站在一起。
今年的第一座山，也是我經歷過的山之中，最恐怖的兩天，我認真死過的第一次，並向死神低頭，山開了一個玩笑給我，但在冥冥之中我又被丟回留下在世上，孤獨的再次睜開眼睛，那是最後的上頂前稜線由於人群塞車中，最後一道緩坡的二十米的雪原，我的身體直接斷片，睡在路邊然後什麼都不記得，如何下山根本就只剩下片段，那是一種非常瘋狂的情緒，我到現在都還是無法言喻自己並活的很不真實
真的對大家很抱歉，這次是我無法在山頂上可以像每次好像開心吶喊，完完全全不同的層次攀登，如同梅斯納說的，他無氧聖母峰，走了將近三十個小時，也是在山頂前直接斷片，最後也不確定自己怎麼回到營地，那種感覺很可怕很變態，現在我會開心嗎？我不確定，我只有知道我活著回來了。
首先我要感謝我的整個留守團隊成員跟組織，沒有他們在背後支持，我無法完成這樣的路程，再來要感謝 橘子關懷基金會，Albert ，餅哥，橘子董事們還有支持我的所有贊助夥伴們，大家一起對山岳的熱情投入，把支持的力量放在我的身上很感恩，最後還是要感謝許多貴人們，從以前支持到現在，沒有放棄過我，也不斷提醒著我，讓我真的能夠走的更加篤定一些
海外山岳的紀錄，一直不是我追求的數字遊戲，我想大家都知道，如果只是數著山頭，那麽大可不必談探險，看了那麽多年，世界上太多人完成這樣的數字噱頭了，探險裏內在對山岳的尊敬與探索，那是我每一次努力不懈的付出並帶回真正的真實事件，尤其是這次的攀登，我將帶來前所未有的震撼故事，也一併讓我反省自己到底是在幹什麼，當然外在付出了凍傷代價，好像比去年更嚴重一些，說實在的我可能將不再繼續堅持什麼了，我打破自己的極限，只能說這座山很可能是我海外山岳的轉涙點
呂忠翰登上世界第三高峰，並用無氧方式完成，是台灣第一人，未來他還會挑戰自我，繼續完成14頂峰計劃。
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台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。
冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成六座登頂，創下台灣登山史紀錄。2021年安娜普納成功攻頂後，於2022年即將再度啟程，親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。
橘子關懷基金會倡議冒險精神教育價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，預計以三年時間贊助阿果八千頂峰攀登計劃計畫，進行世界第三極 –極高挑戰，完成剩下七座八千頂 峰攀登計劃計畫 。基金會期許成為青年勇於冒險的推手，打開冒險的各種想像，提供冒險支持和機會，讓青年具備挑戰自己的能力，突破舒適圈，迎向未知挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！