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特企／國際生醫期刊肯定　UC－II打造靈活保養關鍵

▲做好靈活保養，以保持活到老、動到老的良好活動力，是健康維持的關鍵。（圖／品牌提供）
▲做好靈活保養，以保持活到老、動到老的良好活動力，是健康維持的關鍵。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-05-10 15:31:00

登山、單車、馬拉松等高衝擊性運動日漸盛行，對於年輕帶來的身體負擔普遍較低；但對於長著來說，老化影響行動力，這與運動姿勢不良、平常缺乏保養等因素有關。所以做好靈活保養，保持活到老、動到老的良好活動力，是健康維持的關鍵。

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因為靈活保養的需求越來越高，市面上靈活保養相關產品正如雨後春筍推出。而靈活保養的關鍵成分從葡萄糖胺、龜鹿雙寶、鴕鳥精、杜仲茶、玻尿酸、一直到最近最熱門的UC2非變性二型膠原蛋白可說五花八門，真讓人不知如何挑選。

因此，自從新一代的靈活保養的關鍵成分UC2非變性二型膠原蛋白推出之後，就廣獲消費者的肯定，變成長期保健的首選，短時間就超越以往的眾多成分。因為UC2非變性二型膠原蛋白來自哈佛大學醫療團隊的研究成果，做了眾多的動物、人體實驗證明其正面效果，研究成果廣為發表在國際期刊上，還有多篇國際專利（US 7,083,820、EP 1,435,906 B1、CA 2,459,981 C、US 7,846,487、JP 4,800,574 B2、US 9,066,926），受各界正面肯定。

UC2非變性二型膠原蛋白雖然科學實證明確，但是因為生產過程必須使用低溫萃取，又不能使用化學溶劑，原料又只能採取雞胸軟骨的一小部分，所以生產速度緩慢，成本價格高昂。也因此陸續在市場上出現許多不明山寨品，打著非變性二型膠原蛋白，但是完全不是來自於UC2的原廠，功效沒有足夠證明，安全性也堪慮。

「本研專科」一向以「本家人吃的最優質保健成分與最實惠價格」為品牌願景，提供給消費者負擔得起的優良保健食品，2022年全新推出優行UC-II非變性二型膠原蛋白，堅持使用來自瑞士Lonza原廠的UC2，不考慮成本一定要做到足量添加，每份劑量高達實驗證明的有感劑量40毫克，務必做到有感！因此榮獲瑞士Lonza原廠商標授權，且獲得頒發雷射防偽貼紙，每個外盒都有這樣的雷射貼紙以防假冒。為發揮最佳彈性效果，更添加日本來自北海道的鮭魚鼻軟骨的蛋白聚醣、以及來自鰹魚動脈球萃取的彈性蛋白，讓UC2發揮一加一大於二的感受，靈活又Q彈。

官網：https://www.jp-labo.com
優行：https://www.jp-labo.com/collections/uc2

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