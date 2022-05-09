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中職／台鋼雄鷹測試會來了！張正偉、黃恩賜有望參加

▲台鋼雄鷹測試會。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹測試會。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-09 18:18:52

台鋼雄鷹職業棒球隊4月27日通過聯盟常務理事會審查，成為中華職棒第六隊，新軍籌組第一步，將在6月13、15日於高雄市立澄清湖棒球場舉辦「台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會」，5月12日起至6月8日中午12時止開放線上報名（報名網址https://reurl.cc/KbQQnq），號召有志投身職棒好手踴躍報名參加，期待挖掘更多「武林鷹雄」。錄取選手將獲台鋼雄鷹球團推薦，即具2022中華職棒年度新人選拔會資格。

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此次測試會採實戰，除了投打對決，特別的是參與選手須下場守備，藉此更了解球員全面性表現，也讓守備見長選手可以被看見。另外，近年講求數據、專業化分析的運動科學漸受重視，台鋼雄鷹接軌趨勢，實戰測試結合運動科學進行多項數據檢測，同時將加入身體素質等測試，透過運科輔助更加了解選手特性，進一步發掘具有潛力的好手。

台鋼雄鷹職業棒球隊未來將以高雄作為大本營，主場將設在澄清湖棒球場，正式進駐之前，為了籌組新軍、廣納人才的新人測試會安排於澄清湖球場舉辦，作為深耕經營高雄、落實屬地主義的第一步。

˙台鋼雄鷹測試會報名網址：https://reurl.cc/KbQQnq

˙台鋼雄鷹測試會簡章：https://reurl.cc/yrMVW6

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