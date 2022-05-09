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抗疫女神回來了！賈永婕揪小S做愛心　捐贈1.6萬N95口罩

▲賈永婕（左二）揪小S捐16000個N95口罩給醫院。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（左二）揪小S捐16000個N95口罩給醫院。（圖／賈永婕臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-09 21:47:38

賈永婕去年在疫情期間，號召商界、娛樂圈等友人捐贈醫療器材、防疫物資，齊心替醫護集氣而被封為「抗疫女神」。今年疫情再升溫，本土確診人數連續多日破萬，賈永婕又生伸出援手，揪好友小S（徐熙娣）捐贈口罩，並與老公王兆杰親自送到醫院體恤醫護人員。

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賈永婕今（9）日在臉書上發文，透露一早就得知醫護人員急需N95口罩，於是馬上聯繫N95廠商，最後也努力搶下要出貨到澳洲的急單，給台灣的醫護人員，同時感謝「公益鐵咖」小S，答應要一起各捐贈10箱，總共16000片N95 的口罩。

▲小S（右）2個多月未露臉，寬鬆衣著被粉絲說「孕味十足」。（圖／翻攝賈永婕FB）
▲賈永婕、小S（右）私下是好友。（圖／賈永婕臉書）
賈永婕也感謝老公王兆杰擔任司機，從到廠商公司簽約，到搬口罩去北醫、萬芳醫院，並透露後續還有許多好友紛紛加入行列，希望大家可以攜手防疫：「此時此刻讓我們不分彼此、不分責任歸屬就是互相支援。」貼文曝光後，留言區也充斥著網友們的感謝聲：「謝謝妳總是為人民貼心的付出，跑在最前線」、「我們家庭也會繼續努力做好自我防護，避免增加醫護人員肩上的負擔」。

▲賈永婕親自送口罩到醫院。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕親自送口罩到醫院。（圖／賈永婕臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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