防疫險理賠爭議！壽險公會同意了 數位證明可替代診斷書
隨著防疫政策放寬，防疫險理賠爭議也持續延燒，壽險公會今（10）日表示，經協調會員公司後，同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為新冠肺炎（COVID-19）診斷證明書的替代文件，但保險公司仍得保留事後查核權利。
近日民眾為申請防疫險理賠，蜂擁前往醫療院所要求開具診斷證明書，造成醫療院所龐大作業負擔，進而影響民眾權益。為減輕醫療院所行政作業負擔，並配合中央疫情指揮中心政策，金管會協調產壽險希望以數位健康證明替代診斷書，但也引發保險業者反彈。產險公會今日下午3點將召開臨時理事會討論，但仍有產險業高層表達反對放寬理賠限制。
不過，壽險公會今日表示，經協調各會員公司後，同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」，作為COVID-19診斷證明書替代文件，但保險公司仍得保留事後查核的權利。
※【NOWnews 今日新聞
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