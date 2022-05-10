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防疫險理賠爭議！壽險公會同意了　數位證明可替代診斷書

▲壽險公會今（10）日表示經協調各會員公司，同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為新冠肺炎診斷證明書的替代文件，但保險公司仍得保留事後查核之權利。（圖／NOWnews今日新聞）
▲壽險公會今（10）日表示經協調各會員公司，同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為新冠肺炎診斷證明書的替代文件，但保險公司仍得保留事後查核之權利。（圖／NOWnews今日新聞）

記者顏真真／台北報導

2022-05-10 13:02:42

隨著防疫政策放寬，防疫險理賠爭議也持續延燒，壽險公會今（10）日表示，經協調會員公司後，同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為新冠肺炎（COVID-19）診斷證明書的替代文件，但保險公司仍得保留事後查核權利。

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近日民眾為申請防疫險理賠，蜂擁前往醫療院所要求開具診斷證明書，造成醫療院所龐大作業負擔，進而影響民眾權益。為減輕醫療院所行政作業負擔，並配合中央疫情指揮中心政策，金管會協調產壽險希望以數位健康證明替代診斷書，但也引發保險業者反彈。產險公會今日下午3點將召開臨時理事會討論，但仍有產險業高層表達反對放寬理賠限制。

不過，壽險公會今日表示，經協調各會員公司後，同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」，作為COVID-19診斷證明書替代文件，但保險公司仍得保留事後查核的權利。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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