瞞天大佈局、全家總動員！《特務家族》一趟旅行真相大白

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另外若說《特務家族》亮點，祁立峰透露，該作希望設定一個發生在短時間裡，透過不同人物主線，推動情節，完成行動與動機的長篇故事。像《特務家族》很明確地就是發生在高鐵車廂，而且是從台北到彰化約一個小時出頭的限定時間裡，限定時間的電影或小說，類似《蘿拉快跑》這種題材。一方面因為高鐵到站，故事就結束了，所以有急迫性，要完成任務、要逃離生天、要殺人或救人，都得在有限定時間、空間裡完成，等於高鐵是一個大密室，這樣故事可以很緊湊，加上高鐵的高速度，也可以彼此對照，變成一個推理、政治、國家歷史元素的娛樂性小說。
而《特務家族》的主角陳立康是個魯蛇博士生，祁立峰不諱言，便是以自己為原型。其他角色包括工程師弟弟、史特龍父親、千面人母親，以及用毒的奶奶之類的，多少都有加入家人的投射。另外，作者指出還有一個設定，靈感來自於現代常有「藍綠對決」、「世代對決」、「韓粉長輩與覺醒青年對決」，而在故事裡可能就變成K黨特務機構對決動物星球殺手，帶點漫畫感、搞笑感的呈現。
至於《特務家族》是否有誰是好人之類的，作者指出，當初也沒有設定，他觀察這幾年看到的動漫或影視作品，很多都是混淆善惡界線的題材。像《我的英雄學院》很多篇幅在講惡棍（villain），甚至進一步去思考所謂「英雄」與「反派」之間的辯證。
最後，談到對於「是否有機會繼續寫系列作」，祁立峰分享，原本確實有幾部的想法，譬如第一集就是陳立康的家人全部都是特務，但他自己不知道。第二部可能就是他女友，其實也是特務組織的一員。當初構思有點像英雄小說電影，譬如《飛天小女警》或《史密斯任務》這種設定，不過因為最近類型的風氣也轉變了，較偏向如無限流、穿越遊戲，進入不同世界線等，所以特務題材可能會暫且擱下。
原文授權轉載自「鏡文學」文/祁立峰
《特務家族》於鏡文學官網刊登，閱讀請點>>> https://bit.ly/3KgSJql
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