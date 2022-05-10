選戰加溫！關埔空橋議題各政黨競逐 里長張文興力挺民意
新竹市長林智堅擬於埔頂三路與慈雲路交叉口打造「慈雲路地下連通道」，形同推翻原本「空橋廊道」計畫，頓時引發地方反彈；繼民眾黨辦理座談會之後，國民黨新竹市議會黨團今(10)日下午也跟進召開「關埔地區二樓空橋興建意見交流座談會」，國民黨市長參選人林耕仁霸氣承諾「我當市長，空橋完工！」
關埔地區居民連日抨擊市長「髮夾彎」，礙於眾怒難犯，民進黨新竹市長參選人鄭宏輝也無法支持市府政策，喊出「光埔空橋 宏輝實現」口號；當地龍山里長張文興則強調「絕對不支持地下道，民意才是最好的政策！」，建議市府聽取住戶心聲，最好是依照林市長4年前的規劃，在埔頂三路綠廊道兩側設置空橋，再銜接慈雲路兩側大樓，形成口字型的2樓商業廊道，將可滿足各社區住戶需求與地方未來發展。
自4月27日林智堅丟出「地下連通道」規劃後，當地住戶成立「關埔重劃區－光埔空中廊道促進會」社群，成員快速增長到2千多人，匯聚整合各方聲音，民意一面倒拒絕地下道，紛紛指出該處有地下高壓電纜線，萬一淹水將危害社區安全，更擔心陰暗的地下道將成為衛生、治安死角；已經有不少成員提議串聯拉布條、靜坐甚至更激烈的方式抗議，希望市府重視。
由於年底選戰在即，面對「空橋廊道」熱議，成了各級候選人兵家必爭之地，有意角逐市長、市議員以及里長者紛紛加入，並且以支持空橋為主流方向，這也為當地住戶打了劑強心針；與民眾站在同一陣線的張文興，特別提醒林市長務必三思，千萬不要誤判形勢。