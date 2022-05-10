防疫險理賠申請　產險公會建議不限書面診斷證明

隨著防疫政策放寬，防疫險理賠爭議也持續延燒，雖然壽險公會今（10）日表示，經協調會員公司後，同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為新冠肺炎（COVID-19）診斷證明書的替代文件，但產險公會下午發出聲明，建議受理理賠申請時不限於固有的書面診斷證明，並請考量數位證明文件，個別理賠案理賠審理，各會公司仍請依現行法令、個別契約及保單條款詳予斟酌，看來防疫險理賠爭議恐持續。
近日民眾為申請防疫險理賠，蜂擁前往醫療院所要求開具診斷證明書，造成醫療院所龐大作業負擔，進而影響民眾權益。為減輕醫療院所行政作業負擔，並配合中央疫情指揮中心政策，金管會協調產壽險希望以數位健康證明替代診斷書，但也引發保險業者反彈。
不過，壽險公會今日中午表示，經協調各會員公司後，同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」，作為COVID-19診斷證明書替代文件，但保險公司仍得保留事後查核的權利。
產險公會則在今日下午3點召開臨時理事會討論，由於會前仍有產險業高層表達反對放寬理賠限制。產險公會在下午4點左右先發出聲明，為減省醫療量能及社會成本耗費，並兼顧投保民眾與確診病患權益保障，避免對於中重症患者就醫需求與醫療資源造成不利排擠，產險公會建議所屬會員公司於受理理賠申請時不限於固有之書面診斷證明，並請考量受理同一性質足資證明效力的數位證明文件，但個別保險理賠案件的理賠審理，各會員公司仍請依現行法令、個別契約及保單條款詳予斟酌。