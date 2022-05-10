防疫險爭議！黃天牧喊話業者：赤字可改善、信任難彌補
隨著國內本土疫情大爆發，防疫政策改變，防疫保單理賠爭議也延燒，包括數位健康證明是否取代書面診斷證明文件，產、壽險公會態度也不同，壽險公會已同意，但產險公會則僅用「建議」方式，也讓金管會主委黃天牧今（10）日下午再度親上火線，在金管會線上記者會向保險業喊話及提醒，「財務赤字可以改善，信任赤字難以彌補」，尤其對金融業而言，社會大眾的信任更是永續經營發展的基礎。
黃天牧一開始先謝謝保險業者，從防疫險到疫苗險，提供民眾移轉風險的管道，讓民眾在面對染疫可能造成的支出增加或收入減少時，能多一層保障，他也坦言疫情的變化確實對部分保險業帶來財務上壓力，金管會也關心保險業財務健全與營運穩定，但不可諱言，在醫療資源妥適運用、保戶權益維護、保險業損失控制等不同面向間，要取得平衡並不容易。
他亦提及金管會已與衛福部加強協調，在合乎防疫政策措施且不偏離保險契約條款意旨下，儘量協助取得兼顧各方需求的理賠證明文件，例如數位健康證明就是一項可行的方案。
對於在尋求共識的過程中，難免基於各自立場而有不同主張，黃天牧提醒保險業，2008年全球金融危機，美國部分金融機構倒閉造成經濟衰退、失業率攀升及社會動盪，負責人卻領取高額酬勞或全身而退，使民眾對金融機構的信心降至谷底，甚至發起「佔領華爾街」運動。此後即使金融機構獲利好轉，民眾對金融業的信任度卻長達10年持續低迷。
黃天牧說，舉這個例子是要提醒保險業，財務赤字（fiscal deficit）可以改善，信任赤字（trust deficit）則難以彌補，尤其對金融業而言，社會大眾的信任更是永續經營發展的基礎。
在相關議題討論過程中，他也提出2項呼籲，首先，請保險業以建立長期信賴關係為出發點，在採用數位健康證明等兼顧各方需求的方式下，協助保戶處理理賠申請，發揮積極正向的力量，維護產業形象與信譽。
此外，防疫險2年內都能申請理賠，只要符合理賠條件，一定拿得到理賠金，不用急著申請相關證明。請民眾共體時艱，先將醫療院所量能留給有緊急醫療需求的病患。