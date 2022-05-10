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早上質詢下午確診　中市議員陳文政：我關起來了

▲台中市議員陳文政在臉書宣佈自己確診。（圖／陳文政臉書，2022.05.10）
▲台中市議員陳文政在臉書宣佈自己確診。（圖／陳文政臉書，2022.05.10）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-10 18:13:36

台中市府會餐敘傳播鏈逐漸平息，今再傳議員確診。上午還在議會質詢「今日雙北、明日台中」的國民黨議員陳文政，下午在臉書宣佈快篩陽性、已經把自己關起來。陳文政是第4個宣佈確診的台中市議員，第一批確診的江肇國和王立任剛好於今天解隔離。

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▲台中市議員陳文政上午在議場質詢防疫的醫療量能問題，回到研究室後發現自己快篩陽性。（圖／陳文政提供，2022.05.10）
▲台中市議員陳文政上午在議場質詢防疫的醫療量能問題，回到研究室後發現自己快篩陽性。（圖／陳文政提供，2022.05.10）
陳文政今天（10日）上午在警消環衛業務質詢時，呼籲防疫長期抗戰必須醫療分級，莫讓確診者通通往大醫院擠，導致急需搶救的人沒得醫、急診菁英們兵疲馬困。不料下午傳出他確診的消息，市議會晚間緊急清消，好讓明天議程不受影響。

陳文政在臉書寫下「是我，我確診了，我關起來、服務處清消」。他表示昨晚開始「講話燒聲」，由於之前聲帶長繭，沒特別放在心上。原本質詢前習慣快篩，但今早議會研究室剛好沒快篩劑，延至中午助理買到快篩，終能進行2天一次的例行性篩檢，「結果，就兩條線了」。他表示因為疫情關係，最近行程很少，且幾乎都戴著口罩，會盡量通知過去5天接觸過的人。

陳文政說，下午排隊完成PCR後，立即搬進單獨住處，一個人進行7+7 的居家照護。服務處與同仁已完成清消，取消所有戶外行程3天、並自主健康監測。擔任幼稚園老師的太太、3個就讀國中的孩子都會快篩，即使陰性也會3+4，一起保護學校的老師和同學。

▲陳文政助理已完成服務處清消，並取消所有戶外行程3天。（圖／陳文政臉書，2022.05.10）
▲陳文政助理已完成服務處清消，並取消所有戶外行程3天。（圖／陳文政臉書，2022.05.10）
目前是台中市議會定期會開議期間。上月底，市府官員與幾個委員會成員先後聚餐，不料爆發餐敘感染鏈，市議會部份有江肇國、王立任、李中位議員及多位員工確診，市府則是2位副市長、6位局長確診。

餐敘傳染鏈還延燒到多位里長、累積至24例後，市府即以隱私權為由不再公佈確診人數，但多位議員臨時改書面質詢，引起各種揣測。第一批確診的江肇國、王立任今天居隔滿10天出關，明起上場質詢。餐敘傳染鏈雖已收尾，但隨著全國疫情延燒，陳文政宣告確診。

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