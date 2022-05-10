早上質詢下午確診　中市議員陳文政：我關起來了

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陳文政在臉書寫下「是我，我確診了，我關起來、服務處清消」。他表示昨晚開始「講話燒聲」，由於之前聲帶長繭，沒特別放在心上。原本質詢前習慣快篩，但今早議會研究室剛好沒快篩劑，延至中午助理買到快篩，終能進行2天一次的例行性篩檢，「結果，就兩條線了」。他表示因為疫情關係，最近行程很少，且幾乎都戴著口罩，會盡量通知過去5天接觸過的人。
陳文政說，下午排隊完成PCR後，立即搬進單獨住處，一個人進行7+7 的居家照護。服務處與同仁已完成清消，取消所有戶外行程3天、並自主健康監測。擔任幼稚園老師的太太、3個就讀國中的孩子都會快篩，即使陰性也會3+4，一起保護學校的老師和同學。
目前是台中市議會定期會開議期間。上月底，市府官員與幾個委員會成員先後聚餐，不料爆發餐敘感染鏈，市議會部份有江肇國、王立任、李中位議員及多位員工確診，市府則是2位副市長、6位局長確診。
餐敘傳染鏈還延燒到多位里長、累積至24例後，市府即以隱私權為由不再公佈確診人數，但多位議員臨時改書面質詢，引起各種揣測。第一批確診的江肇國、王立任今天居隔滿10天出關，明起上場質詢。餐敘傳染鏈雖已收尾，但隨著全國疫情延燒，陳文政宣告確診。