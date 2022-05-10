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PLG／夢想家主場「球衣之夜」　抽Kobe神鞋

▲夢想家主場「球衣之夜」　抽Kobe神鞋。（夢想家提供）
▲夢想家主場「球衣之夜」　抽Kobe神鞋。（夢想家提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-10 22:26:47

福爾摩沙台新夢想家將於13日迎接本季例行賽最後一場主場賽事，目前戰績暫居聯盟第二，本場賽事台新夢想家將迎戰新竹街口攻城獅，力拚重回龍頭寶座！本週五夢想家推出「球衣之夜」主題活動，除規劃豐富互動遊戲外，也力邀球迷著籃球衣進場，只要符合籃球衣dress code，即可獲得未市售、與球員同款之夢想紅球衣抽獎資格！之外，球團也與YouTuber經紀公司澤圖合作，中場遊戲獲勝者可獲近期討論度最高之籃球鞋「Nike Kobe 6 Protro “Mambacita Sweet 16”」乙雙，邀請球迷在例行賽的最後主場賽事進場觀賽，捍衛勝利！

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▲夢想家主場「球衣之夜」　抽Kobe神鞋。（夢想家提供）
▲夢想家主場「球衣之夜」　抽Kobe神鞋。（夢想家提供）
本週夢想家球團推出「DREAMERS' NIGHT 球衣之夜」主題活動，凡著籃球衣dress code入場觀賽（不限品牌），即可獲得限定版夢想紅球衣抽獎券，中獎球衣也可燙印指定球員背號與姓名！此外，當日於主場夢想商店購買「主場白」、「客場黑」與「C-TOWN城市版」三款球衣皆有限時85折優惠，消費滿額也可獲夢想紅球衣抽獎券，邀請球迷一同穿上球衣參與夢想球衣之夜，共襄盛舉。

在賽事中場，除了依舊有先前反應熱烈「中場得幾分、送幾份台畜雞胸肉」的「吃雞遊戲」之外，球團本周與YouTuber經紀公司澤圖合作，將邀請YouTuber【這是丹尼】Danny擔任中場客座主持人，只要訂閱夢想家與澤圖的YouTube頻道完成線上報名，即有機會參與中場遊戲，獲勝者更可直接將近期最火熱的籃球鞋「Nike Kobe 6 Protro “Mambacita Sweet 16”」帶回家！

除此之外，當日凡入場皆贈送本季例行賽球衣貼紙組，賽後球迷還可領取泰山塩質擔當補給飲料及WAT罐裝氣泡雞尾酒（需年滿18歲並填寫相關資料)，場內也將安排多樣化的互動遊戲，只要完成指定任務，更有機會把WAT罐裝氣泡雞尾酒整箱抱走。期待透過一系列的主題活動，打造絕佳的主場互動體驗，讓球迷在觀賽之餘，也能收穫滿滿！

台新夢想家將於5月13日晚間7點迎戰新竹街口攻城獅，全力搶勝爭取季後賽主場優勢，當日票券已進入倒數階段，若預售票完售現場將僅開放身心障礙票券。此外，球團也特別呼籲，因近日疫情升溫，請球迷朋友務必遵循防疫規定，場內除補充水份得以暫時脫下口罩外，其餘觀賽時間皆需全程佩戴口罩，並鼓勵球迷可下載「臺灣社交安全距離」APP，保護彼此的健康，共同維護珍貴的觀賽環境！


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