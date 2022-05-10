PLG／夢想家主場「球衣之夜」　抽Kobe神鞋

福爾摩沙台新夢想家將於13日迎接本季例行賽最後一場主場賽事，目前戰績暫居聯盟第二，本場賽事台新夢想家將迎戰新竹街口攻城獅，力拚重回龍頭寶座！本週五夢想家推出「球衣之夜」主題活動，除規劃豐富互動遊戲外，也力邀球迷著籃球衣進場，只要符合籃球衣dress code，即可獲得未市售、與球員同款之夢想紅球衣抽獎資格！之外，球團也與YouTuber經紀公司澤圖合作，中場遊戲獲勝者可獲近期討論度最高之籃球鞋「Nike Kobe 6 Protro “Mambacita Sweet 16”」乙雙，邀請球迷在例行賽的最後主場賽事進場觀賽，捍衛勝利！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夢想家主場「球衣之夜」 抽Kobe神鞋。（夢想家提供）

在賽事中場，除了依舊有先前反應熱烈「中場得幾分、送幾份台畜雞胸肉」的「吃雞遊戲」之外，球團本周與YouTuber經紀公司澤圖合作，將邀請YouTuber【這是丹尼】Danny擔任中場客座主持人，只要訂閱夢想家與澤圖的YouTube頻道完成線上報名，即有機會參與中場遊戲，獲勝者更可直接將近期最火熱的籃球鞋「Nike Kobe 6 Protro “Mambacita Sweet 16”」帶回家！



