超浮誇100盎司蛤爆鍋！滿滿一桶880元：兩個人才端得動

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蛤爆鍋每鍋880元，包含4顆牛奶貝及100盎司文蛤，並提供1份主食及1份菜盤。旅人表示，雖然是單人鍋，但並沒有低消限制，所以能兩個人一起吃，畢竟一個人要吃掉近5台斤蛤仔還滿累的，或是另一人可點最便宜的肉鍋。主食部份可8選1，除了常見的白飯、烏龍麵等，還有散壽司丼、花壽司可選，以火鍋店來說很少見，不喜歡吃菜的人，也能把菜盤換成5盎司肉盤。
實際上真的划算嗎？由於一般民眾並不容易拿到大市的食材成本價，以超市文蛤價格來算，每100克約21元，換算成100盎司、也就是2.8公斤文蛤就要588元，若是再把菜盤、主食、湯底、瓦斯費、冷氣費等成本算進去，還在可接受範圍內。
對年輕人來說，不到千元的蛤爆鍋吸足目光，但對天天煮菜的長輩而言，則有不同看法。李姓婦人認為：「還是要看蛤仔大小，菜市場一斤大概120元，不過平常也不會買這麼多回來煮。」從事餐飲相關產業的Andy則表示，880元對很多人來說已達「雙人消費」的價格，如果一鍋是兩人份，那就只是小貴，「反正又大又多，有分享話題性，至少行銷贏一半。」
Andy說：「看看二郎系的各種山積拉麵，近幾年流行的肋排拉麵、巨型東坡肉，很多時候都吃個打卡而已。」他舉例，像是華麗肉盤、生魚片船，還有把肉片掛架上、放乾冰階梯，或是鋪排成肉裙、肉玫瑰，以及從中國紅過來的九層海鮮蒸籠塔，都是類似行銷手法。不過Andy也提到，「蛤爆鍋擺盤看起來是用心的，如果每次出餐都擺成這樣，不簡單，可能比湯頭和煮蛤蜊還麻煩」。