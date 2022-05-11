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超浮誇100盎司蛤爆鍋！滿滿一桶880元：兩個人才端得動

▲業者推出880元蛤爆鍋，文蛤加上4顆牛奶貝，滿滿一桶重達100盎司，立刻吸引海鮮控關注。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
▲業者推出880元蛤爆鍋，文蛤加上4顆牛奶貝，滿滿一桶重達100盎司，立刻吸引海鮮控關注。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-11 01:06:092022-05-11 01:10:57

海鮮控又要瘋狂了！對於愛吃海鮮的人來說，面對成山的新鮮海鮮，像是滿滿的蟹類、蝦類或貝類，總是有股無法抗拒的神奇魔力。業者抓準眼球商機，推出100盎司蛤爆鍋，即使不是前所未見的新品，依然在網路上引起熱議：「這蛤蠣感覺好欠吃」、「兩個人吃真的會痛風」。

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以分享日本旅遊聞名的「風塵萬里旅人手札」，版主「旅人」日前貼出超浮誇的蛤爆鍋，文中提到：「滿滿一桶真的嚇死我，兩個人才端得動，隨便數都超過150 顆。」該則貼文不到一天就超過千人按讚。其實這道「蛤爆鍋」並不是初次曝光，業者早在一年多前就已推出，不過後來改版升級，蛤仔從2公斤變成100盎司（2.8公斤），相當於4.7台斤，視覺效果更驚人。

▲隨鍋附有專煮蛤蜊的器具，便於一次煮多顆慢慢吃，不過一個人要吃完近5斤蛤仔還是很驚人。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
▲隨鍋附有專煮蛤蜊的器具，便於一次煮多顆慢慢吃，不過一個人要吃完近5斤蛤仔還是很驚人。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
蛤爆鍋每鍋880元，包含4顆牛奶貝及100盎司文蛤，並提供1份主食及1份菜盤。旅人表示，雖然是單人鍋，但並沒有低消限制，所以能兩個人一起吃，畢竟一個人要吃掉近5台斤蛤仔還滿累的，或是另一人可點最便宜的肉鍋。主食部份可8選1，除了常見的白飯、烏龍麵等，還有散壽司丼、花壽司可選，以火鍋店來說很少見，不喜歡吃菜的人，也能把菜盤換成5盎司肉盤。

▲每鍋附1份主食，可8選1，除了白飯、烏龍麵之外，還有散壽司丼、花壽司，組合相當特別。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
▲每鍋附1份主食，可8選1，除了白飯、烏龍麵之外，還有散壽司丼、花壽司，組合相當特別。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
實際上真的划算嗎？由於一般民眾並不容易拿到大市的食材成本價，以超市文蛤價格來算，每100克約21元，換算成100盎司、也就是2.8公斤文蛤就要588元，若是再把菜盤、主食、湯底、瓦斯費、冷氣費等成本算進去，還在可接受範圍內。

對年輕人來說，不到千元的蛤爆鍋吸足目光，但對天天煮菜的長輩而言，則有不同看法。李姓婦人認為：「還是要看蛤仔大小，菜市場一斤大概120元，不過平常也不會買這麼多回來煮。」從事餐飲相關產業的Andy則表示，880元對很多人來說已達「雙人消費」的價格，如果一鍋是兩人份，那就只是小貴，「反正又大又多，有分享話題性，至少行銷贏一半。」

▲100盎司文蛤約2.8公斤，若加上木桶及冰塊重量，一個人端相當吃力。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
▲100盎司文蛤約2.8公斤，若加上木桶及冰塊重量，一個人端相當吃力。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
Andy說：「看看二郎系的各種山積拉麵，近幾年流行的肋排拉麵、巨型東坡肉，很多時候都吃個打卡而已。」他舉例，像是華麗肉盤、生魚片船，還有把肉片掛架上、放乾冰階梯，或是鋪排成肉裙、肉玫瑰，以及從中國紅過來的九層海鮮蒸籠塔，都是類似行銷手法。不過Andy也提到，「蛤爆鍋擺盤看起來是用心的，如果每次出餐都擺成這樣，不簡單，可能比湯頭和煮蛤蜊還麻煩」。

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