「吻過最多傑尼斯男星」　日本資深笑匠驚傳輕生過世

日本搞笑團體「鴕鳥俱樂部」成員上島龍兵，今（11日）凌晨傳出在東京住處身亡，家人緊急通報救護車，將他送往醫院搶救，但到院時已無生命跡象，終年61歲，死因疑似輕生。
據日媒報導，上島龍兵的妻子今晨發現丈夫自縊，緊急將他送醫仍回天乏術，消息震驚日本演藝圈。上島龍兵是資深諧星，和喜劇天王志村健不僅是多年好友，兩人也多次合作，最知名代表作就是「接吻哏」，兩名演員吵架時越靠越近，看似要打架，最後卻是互相親對方一下，營造出的極大反差讓觀眾笑翻，此綜藝哏影響喜劇圈極深。
不少日本偶像都被上島龍兵吻過，如近畿小子、龜梨和也、松本潤、山下智久等，被封為「吻過最多傑尼斯藝人」，噩耗傳回台灣，許多粉絲無法接受，「天啊...上島老大」、「很喜歡他的搞笑風格說...」、「搞笑藝人壓力很大」、「他們的哏已經是國民級、搞笑界的經典了」、「龍兵桑RIP」、「好震驚」！（編輯：楊穎軒）
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