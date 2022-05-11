民進黨團盼快篩劑有效發到市民手中 侯友宜：給需要的人
快篩劑之亂引發民怨！民進黨新北市議會黨團總召陳啟能直指，如何讓快篩劑都有效發放到有需求的市民手中，才是現階段要面對的問題；對此，新北市長侯友宜今（11）日認為，市民的需求是買到價錢便宜又合理，且能夠隨時買得到的快篩劑。
陳啟能強調，上週中央陸續配發給新北147萬劑的快篩劑，新北自行採購的也陸續到貨40萬劑，目前可供各局處調配使用的數量約68萬劑（截至5/9庫存中央61萬劑、自購6.7萬），因此如何讓庫存的快篩劑都有效發放到有需求的市民手中，避免醫療的資源被浪費，才是現階段要面對的問題；此外，防疫期間最不缺的就是政治口水。
侯友宜表示，新北市公費快篩是立即要發放給需要的市民朋友，其中最重要的包括居隔、校園，以及補足急需要的醫療量能上，前端的不足，新北的公費快篩劑，一定發放給現階段在醫療量能上最需要被幫忙的市民朋友；另外，民眾最關心的是在快篩試劑購買過程當中，剛開始是買不到，現階段則希望買到價錢便宜又合理，且能夠隨時買得到，這也是市民的需求。
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