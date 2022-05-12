史上最高！Wings for Life 全球路跑成功募集470萬歐元

全球最大規模、由Wings for Life脊髓損傷研究基金會主辦的第九屆「Wings for Life全球路跑」，於2022年5月8日台灣時間晚上七點登場，今年度不僅號召來自192個國家，共計161,892人參賽，更成功募集470萬歐元，賽事的報名費及募款將全數投入作為脊髓損傷研究用途，幫助脊髓損傷患者重拾生活。而曾獲得多屆Wings for Life全球路跑台灣冠軍李智群也攜手Red Bull電競選手石油王Oil King（林立偉），邀集跑者們相約彩虹橋，一同享受這場與全世界的跑者零時差連線的路跑，共同為不能跑的人而跑。
本屆世界各地的跑者平均完跑 11.9 公里，透過Wings for Life 全球路跑App Run，讓每個人都可以在自己的賽道獨自起跑，每位跑者起跑後都盡可能地向前奔跑，直到被「虛擬終結者號」（Catcher Car）抓住，才算完賽。今年男女世界冠軍由來自日本的Jo Fukuda以64.43 公里成績奪下男子世界冠軍，而女子冠軍則由美國籍的Nina Zarina以56公里四度獲得冠軍頭銜。
歷屆冠軍李智群號召台灣跑者響應公益，以跑步支持脊髓損傷研究
曾獲多屆台灣冠軍李智群自2014年參賽Wings for Life全球路跑以來從不缺席，今年也在第一時間報名，並召集跑團參與，共同為脊髓損傷研究盡一份心力。智群完跑後分享，「今年是我歷屆參賽跑過最舒服的一次，天氣涼爽舒適，平均配速可以維持在4分10秒內，是我跑過最輕鬆的一次，不過因為這次召集許多朋友一起來跑，怕他們等太久，所以跑了2小時半就提前結束，其實預估這樣的配速，可以跑超過50公里是不成問題的。」
二度參賽的Red Bull電競選手石油王則跑出相較上次更好的成績，覺得Wings for Life感覺很像打遊戲，特別提到：「這次Wings for Life全球路跑找來大淵來當虛擬終結者號駕駛，他粗獷的聲音就像遊戲中的反派BOSS一樣，會讓人被激勵想往前跑。」
今年度Wings for Life聲音體驗不僅邀請夜貓DJ Dennis擔任主持人，以及MUTA大淵擔任虛擬終結者號的駕駛，用聲音追趕跑者之外，更特別請到身障Youtuber椅人「獻聲」在比賽中分享他的故事，讓所有參與Wings for Life App Run的跑者更深刻體會自己踏出的每一步，都是為了脊髓損傷患者挺身而出。本屆台灣共計近400名跑者報名參賽，最終由戴維育以47.50公里、高鐿禎以 25.59公里的成績獲得台灣男子及女子冠軍。
Wings for Life全球路跑自首屆賽事以來，已累計行駛 10,266,768 公里，共籌集了 3800 萬歐元。所有報名費和捐款全額投入脊髓研究，並幫助尋找治療脊髓損傷的方法，其中Wings for Life 脊髓損傷研究基金會已多年支持瑞士的臨床研究(STIMO)，該項目已讓兩名身障者：來自瑞士的David Mzee和義大利的Michel Roccati，成功在沒有輪椅的情況下，憑自身力量參加 Wings for Life 全球路跑。下屆Wings for Life全球路跑將邁向第十年，預定於2023年5月7日舉辦，活動已開始報名，邀請全球跑者明年持續為不能跑的人而跑。